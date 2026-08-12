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Gospodin Savršeni

Antonela iz 'Gospodina Savršenog' slavi rođendan: Prisjetili smo se njenih najglamuroznijih i najelegantnijih izdanja!

Atrakcija i simpatije gledatelja koje je osvojila tijekom sudjelovanja u showu 'Gospodin Savršeni' ne jenjavaju, a povod za novo slavlje u medijskom prostoru je iznimno poseban – Antonela slavi rođendan!

RTL.hr
12.08.2026 08:00

Povodom njezinog posebnog dana, ali i činjenice da je okupila omiljenu ekipu iz showa na Viru, prisjetili smo se njezinih najzapaženijih modnih odabira i izdanja kojima redovito ostavlja bez daha.

Dama sa stilom koja osvaja na prvi pogled

Od samog pojavljivanja pred kamerama, Antonela je istaknula svoj profinjeni modni ukus. Bilo da je riječ o svečanim večernjim haljinama za ceremonije ruža, elegantnim odijelima ili pak potpuno opuštenim, no i dalje besprijekornim ljetnim kombinacijama s plaže, ona točno zna kako privući pažnju.

Njezina izdanja u showu zračila su elegancijom i odmjerenošću, čime je brzo postala jedna od omiljenih kandidatkinja publike, ali i modna inspiracija mnogim djevojkama koje je prate na društvenim mrežama.

Rođendan u krugu najdražih na obali

Ovaj rođendan Antonela obilježava u zaista posebnom okruženju. Na Viru se tim povodom okupila poznata družina iz showa - Miloš, Karlo i Kaja, koji su joj došli uljepšati slavlje uz more, pjesmu i opušteno druženje na plaži.

Sudeći po osmijesima i atmosferi, slavljenica uživa u svakom trenutku svog dana, a mi joj želimo sretan rođendan i još puno besprijekornih modnih trenutaka!

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