Antonela iz 'Gospodina Savršenog' slavi rođendan: Prisjetili smo se njenih najglamuroznijih i najelegantnijih izdanja!

Povodom njezinog posebnog dana, ali i činjenice da je okupila omiljenu ekipu iz showa na Viru, prisjetili smo se njezinih najzapaženijih modnih odabira i izdanja kojima redovito ostavlja bez daha.
Dama sa stilom koja osvaja na prvi pogled
Od samog pojavljivanja pred kamerama, Antonela je istaknula svoj profinjeni modni ukus. Bilo da je riječ o svečanim večernjim haljinama za ceremonije ruža, elegantnim odijelima ili pak potpuno opuštenim, no i dalje besprijekornim ljetnim kombinacijama s plaže, ona točno zna kako privući pažnju.
Njezina izdanja u showu zračila su elegancijom i odmjerenošću, čime je brzo postala jedna od omiljenih kandidatkinja publike, ali i modna inspiracija mnogim djevojkama koje je prate na društvenim mrežama.
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: Instagram
- FOTO: Dominik Imrešković
- FOTO: Dominik Imrešković
- FOTO: Instagram
- FOTO: Dominik Imrešković
- FOTO: Dominik Imrešković
- FOTO: Instagram
- FOTO: RTL
Rođendan u krugu najdražih na obali
Ovaj rođendan Antonela obilježava u zaista posebnom okruženju. Na Viru se tim povodom okupila poznata družina iz showa - Miloš, Karlo i Kaja, koji su joj došli uljepšati slavlje uz more, pjesmu i opušteno druženje na plaži.
Sudeći po osmijesima i atmosferi, slavljenica uživa u svakom trenutku svog dana, a mi joj želimo sretan rođendan i još puno besprijekornih modnih trenutaka!