Antonela iz 'Gospodina Savršenog' slavi rođendan: Prisjetili smo se njenih najglamuroznijih i najelegantnijih izdanja!

Povodom njezinog posebnog dana, ali i činjenice da je okupila omiljenu ekipu iz showa na Viru, prisjetili smo se njezinih najzapaženijih modnih odabira i izdanja kojima redovito ostavlja bez daha.

Od samog pojavljivanja pred kamerama, Antonela je istaknula svoj profinjeni modni ukus. Bilo da je riječ o svečanim večernjim haljinama za ceremonije ruža, elegantnim odijelima ili pak potpuno opuštenim, no i dalje besprijekornim ljetnim kombinacijama s plaže, ona točno zna kako privući pažnju.

Njezina izdanja u showu zračila su elegancijom i odmjerenošću, čime je brzo postala jedna od omiljenih kandidatkinja publike, ali i modna inspiracija mnogim djevojkama koje je prate na društvenim mrežama.