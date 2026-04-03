Gospodin Savršeni

Antonela nakon ispadanja poslala snažnu poruku: 'Bila sam hrabra i zadržala dostojanstvo'

U sinoćnjoj epizodi showa 'Gospodin Savršeni' natjecanje je napustila Antonela, nakon što je Petar svoju posljednju ružu odlučio dati Smiljani

RTL.hr
03.04.2026 08:34

Nedugo nakon ispadanja, Antonela se oglasila na Instagramu i podijelila emotivnu poruku. "Poslije ceremonije i bez ruže. Osmijeh na licu jer sam sebi dosljedna i što sam bila hrabra ući u sve to iako nije baš za mene, a zadržala dostojanstvo", poručila je.

Antonela, Gospodin Savršeni
Antonela, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Dodala je kako su joj emocije bile snažne u trenutku odlaska: "Suze i lica djevojki kada sam odlazila glasniji su od svakog ružnog komentara, moja pouka je da se na kraju sve ipak vidi."

Na kraju se obratila i pratiteljicama: "Mlade djevojke koje mi pišete, nikada ne budite poljuljane tuđim mišljenjima i izborima, to ne označava vašu vrijednost već ono što vi nosite u sebi i kako to zračite, netko to sigurno zna cijeniti."

Uoči same završnice 'Gospodina Savršenog' čeka nas kratka pauza na platformi Voyo, a nove se epizode vraćaju u nedjelju, 5. travnja, kada počinje finalni tjedan i rasplet koji smo svi čekali! Emitiranje na RTL-u nastavlja se prema dosadašnjem rasporedu, a epizode finalnog tjedna gledajte na Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

