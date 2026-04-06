Antonela u 'Savršenom podcastu' otkrila je li je Petar razočarao: 'Nije stao u moju zaštitu'

Antonela iz 'Gospodina Savršenog', gostovala je u 'Savršenom podcastu' gdje je otkrila sve detalje o svom iskustvu u showu

U 'Savršenom podcastu', Antonela iz 'Gospodina Savršenog' je kroz smijeh priznala da boravak na predivnom grčkom otoku nije prošao bez posljedica na liniju. Ipak, povratak u svakodnevicu donio je i povratak zdravijim navikama. Antonela je objasnila kako se vratila u svoju "normalnu kilažu", no bez strogih odricanja. Istaknula je kako sada malo više pazi na prehranu, ali si ne uskraćuje male užitke.

Životni zaokret za mladu poduzetnicu

Odluka o sudjelovanju u popularnom showu za Antonelu nije bila laka. Njezin salon bio je otvoren tek dvije godine, a kao svježa poduzetnica, bila je svjesna rizika koji donosi višemjesečno izbivanje. Iako za sebe kaže da je inače "siguran tip", osjetila je da joj je potreban izlazak iz monotonije. "Bilo je dosta izazovno. Mogu ti reći da sam se čak malo bojala prije nego što sam uopće odlučila da ću ići", priznala je Antonela, dodajući kako je ulazak u show bio pravi životni zaokret nakon što je tek nedavno uplovila u poslovne vode.

icon-expand Antonela, Savršeni Podcast FOTO: RTL

Od samog ulaska u show, Antonela je odlučila da se neće nametati i boriti za pažnju pod svaku cijenu. Vjerovala je da će vrijeme i prirodan tijek događaja omogućiti Savršenom da je upozna onakvu kakva uistinu jest, bez glasne samopromocije. "Nisam se imala potrebu odmah isticati. Znala sam da će doći vrijeme kad će me taj dečko upoznati. Mislim da to ide zapravo skroz prirodno, da ne možeš samo nekako vikati nekom energijom 'dođi meni', jer to baš stvara neki kontraefekt", objasnila je Antonela svoj pristup. Kako bi sačuvala svoj mir u često kaotičnom okruženju, okružila se djevojkama sličnog karaktera. Društvo mirnijih natjecateljica, poput Kaje i Mateje, pomoglo joj je stvoriti ugodniju atmosferu i lakše prebroditi izazove života pred kamerama.

Početna nervoza i Karlova 'normalnost'

Prvi susret s kamerama i nepoznatim muškarcima za Antonelu je bio, kako kaže, iznimno stresan. Na prvom brzom spoju upoznala je Karla, a bujica emocija zamalo ju je svladala. "Meni je bilo bujica emocija. Što ću ja ovdje, što ja radim sa svojim životom", prisjetila se Antonela početne treme. Ipak, Karlo ju je uspio opustiti. "Nekako normalan, jedan dečko mlađi od mene. Neka prirodna energija", opisala ga je, dodajući kako ju je upravo njegova opuštenost smirila i učinila da se osjeća ugodno. Na početku se činilo da bi se njihov odnos mogao razviti u nešto više.

Neočekivani preokret

Do tada, drugi neženja, Petar, nije bio u njezinom fokusu. Smatrala ga je fizički privlačnim, ali i potpuno usmjerenim na djevojke iz svog tima. "Ja uopće nisam ni pokušavala i to poštujem jer nam se to tako činilo. On je držao taj stav kao ne, ne, nije ni on zainteresiran", objasnila je.

Sve se promijenilo tijekom jednog druženja na kojem su se timovi izmiješali. Ubrzo nakon toga, na njezino iznenađenje, Petar ju je pozvao na njihov prvi spoj. Iako je priželjkivala spoj s Karlom, prihvatila je poziv koji će joj u potpunosti promijeniti smjer u showu. Njihov prvi izlazak u escape room bio je isprva sramežljiv, no kasnije je zaiskrilo.

'Njegov pogled djelovao je očaravajuće'

Antonela nije skrivala da ju je Petar osvojio svojim šarmom i pristupom. "Jednostavno taj njegov pogled, bez obzira bio on tvoj tip muškarca ili ne... baš mi je djelovalo očaravajuće", priznala je. Dodala je kako Petar dijeli komplimente na suptilan i prirodan način, zbog čega se svaka žena u njegovom društvu osjeća posebno. Njihov odnos postajao je sve dublji, a Petar joj je postao oslonac u teškim trenucima. Priznaje da je i sama bila iznenađena koliko ju je često pozivao na spojeve, s obzirom na to da su druge djevojke, poput Maje, bile u njegovom timu od početka i duže čekale na priliku.

Jedna stvar koju zamjeram Petru

Iako prihvaća Petrov konačni izbor i razumije da je s drugim djevojkama imao bolju povezanost, jedna ga je situacija posebno povrijedila. Riječ je o trenutku kada je Smiljana, tijekom svog razgovora nasamo s Petrom, izrekla uvrede na Antonelin račun.

"Jedino što Petru malo zamjeram i što me malo povrijedilo je to što nije stao u moju zaštitu. A ona je nešto ružno rekla i to je nešto što mogu reći da mu na neki način zamjeram", iskrena je Antonela. Posebno ju je pogodilo jer je ona u jednoj prijašnjoj situaciji javno branila njega pred drugim djevojkama. "Ja sam njega branila. Mislila sam da on to zaslužuje, zato što je takav čovjek koji bi to sigurno napravio, čak i s prijateljske strane", kazala je. Očekivala je, kaže, barem minimalnu reakciju, rečenicu poput: "Nemoj pričati tako o njoj, to nije lijepo".

Prijateljski kodeks ispred ljubavi?

Jedno od najzanimljivijih pitanja bilo je je li njezino prijateljstvo s Kajom utjecalo na odluku da se distancira od Karla, za kojeg je na početku pokazivala simpatije. Antonela je priznala da je i sama dugo razmišljala o tome.

icon-expand Anita Martinović, Savršeni Podcast FOTO: RTL