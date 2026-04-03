Gospodin Savršeni

Antonela za RTL.hr nakon ispadanja: 'Iznenadilo me kada je Petar rekao da su moji osjećaji jači od njegovih, ali očito je bilo tako'

Petar je na posljednjoj ceremoniji ruža morao donijeti bitnu odluku i odlučiti koju djevojku neće povesti u polufinale

RTL.hr
03.04.2026 08:00

Petar je na posljednjoj ceremoniji ruža odlučio izbaciti Antonelu, a posljednju je ružu dao Smiljani. Zahvalila je obojici na prilici i lijepim uspomenama. "Drago mi je da sam vas upoznala i želim vam puno sreće dalje u odabiru, vodite se srcem", poručila je dečkima, napuštajući show uzdignute glave.

Antonela je sada za RTL.hr otkrila smatra li da je imala snažniju kemiju s Petrom, nego Smiljana. "Mi svi mislimo da je naša povezanost najjača. Ono čini ti se da nešto što on ima s tobom, ima samo s tobom. Ja to mislim i danas. Mislim da je to što smo imali bilo jedinstveno, a sad koliko je to bilo jače od onoga što je on osjetio sa Smiljanom, to on najbolje zna", poručila je.

Antonela i Petar, Gospodin Savršeni
Antonela i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Osim toga, Antonela je prokomentirala smatra li da su njezini osjećaji bili jači od Petrovih. "Iznenadilo me kada je on rekao da su moji osjećaji jači od njegovih jer kad smo bili na tim spojevima, ja sam stalno dobila povratni feedback od njega i lijepe komentare. To mi je davalo samopouzdanje, ali onda kada bi se on tako izrazio u izjavama, očito sam ja bila ta koja je bila više povezana s njim, nego on sa mnom", kazala je.

Uoči same završnice 'Gospodina Savršenog' čeka nas kratka pauza na platformi Voyo, a nove se epizode vraćaju u nedjelju, 5. travnja, kada počinje finalni tjedan i rasplet koji smo svi čekali! Emitiranje na RTL-u nastavlja se prema dosadašnjem rasporedu, a epizode finalnog tjedna gledajte na Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

Moglo bi te zanimati

Antonela duboko razočarana Petrom, on iskreno otkrio: 'Njezine emocije su jače nego moje'

Antonela iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr: 'Nisam znala da me toliko djevojaka tračalo, iznenadila sam se'

Zašto se Antonela iz 'Gospodina Savršenog' zamjerila djevojkama u vili?

Antonela iz 'Gospodina Savršenog' otkrila kako se nosila s pritiskom u showu: 'Nisam baš uvijek bila smirena'

Antonela u središtu drame! Djevojke sumnjaju u njezine namjere: 'Najveća zmija u kući!'

Antonela donijela konačnu odluku i otkrila za čije će se srce boriti! 'Iskreno, ja njega gledam više prijateljski'

Pročitaj na Net.hr
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost
Heather Locklear je upoznala partnera prije 40 godina na snimanju za 18+ časopis
Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?
Urša Raukar Gamulin ima nove naočale, ali ups: Zaboravila skinuti etiketu
Fotografija koja budi nostalgiju: Evo kako su nekoć izgledale Donatella Versace i Anna Wintour