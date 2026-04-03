Antonela za RTL.hr nakon ispadanja: 'Iznenadilo me kada je Petar rekao da su moji osjećaji jači od njegovih, ali očito je bilo tako'

Petar je na posljednjoj ceremoniji ruža odlučio izbaciti Antonelu, a posljednju je ružu dao Smiljani. Zahvalila je obojici na prilici i lijepim uspomenama. "Drago mi je da sam vas upoznala i želim vam puno sreće dalje u odabiru, vodite se srcem", poručila je dečkima, napuštajući show uzdignute glave.

Antonela je sada za RTL.hr otkrila smatra li da je imala snažniju kemiju s Petrom, nego Smiljana. "Mi svi mislimo da je naša povezanost najjača. Ono čini ti se da nešto što on ima s tobom, ima samo s tobom. Ja to mislim i danas. Mislim da je to što smo imali bilo jedinstveno, a sad koliko je to bilo jače od onoga što je on osjetio sa Smiljanom, to on najbolje zna", poručila je.