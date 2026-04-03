Antonela za RTL.hr nakon ispadanja: 'Iznenadilo me kada je Petar rekao da su moji osjećaji jači od njegovih, ali očito je bilo tako'

Petar je na posljednjoj ceremoniji ruža odlučio izbaciti Antonelu, a posljednju je ružu dao Smiljani. Zahvalila je obojici na prilici i lijepim uspomenama. "Drago mi je da sam vas upoznala i želim vam puno sreće dalje u odabiru, vodite se srcem", poručila je dečkima, napuštajući show uzdignute glave.
Antonela je sada za RTL.hr otkrila smatra li da je imala snažniju kemiju s Petrom, nego Smiljana. "Mi svi mislimo da je naša povezanost najjača. Ono čini ti se da nešto što on ima s tobom, ima samo s tobom. Ja to mislim i danas. Mislim da je to što smo imali bilo jedinstveno, a sad koliko je to bilo jače od onoga što je on osjetio sa Smiljanom, to on najbolje zna", poručila je.
Osim toga, Antonela je prokomentirala smatra li da su njezini osjećaji bili jači od Petrovih. "Iznenadilo me kada je on rekao da su moji osjećaji jači od njegovih jer kad smo bili na tim spojevima, ja sam stalno dobila povratni feedback od njega i lijepe komentare. To mi je davalo samopouzdanje, ali onda kada bi se on tako izrazio u izjavama, očito sam ja bila ta koja je bila više povezana s njim, nego on sa mnom", kazala je.
Uoči same završnice 'Gospodina Savršenog' čeka nas kratka pauza na platformi Voyo, a nove se epizode vraćaju u nedjelju, 5. travnja, kada počinje finalni tjedan i rasplet koji smo svi čekali! Emitiranje na RTL-u nastavlja se prema dosadašnjem rasporedu, a epizode finalnog tjedna gledajte na Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.