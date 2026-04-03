Gospodin Savršeni

Antonela za RTL.hr nakon ispadanja o tome je li istina da joj se sviđao Karlo više nego Petar: 'Znam što sam osjećala'

Nakon što je u posljednjoj ceremoniji ostala bez ruže i napustila 'Gospodina Savršenog', Antonela je za RTL.hr otvoreno progovorila o svom iskustvu u showu

03.04.2026 11:02

Antonela iz 'Gospodina Savršenog' se osvrnula na odnos s Petrom, njegovu odluku da posljednju ružu da Smiljani, ali i na komentare ostalih djevojaka. Iako priznaje da ju je rasplet donekle iznenadio, ističe kako ne osjeća razočaranje te da iza svega stoji vrijedno i emotivno iskustvo.

Kako bi opisala svoje iskustvo u showu sada kada je za tebe završilo?

Opisala bih ga kao intenzivno, jedinstveno emotivno i poučno iskustvo, s puno lijepih, ali i izazovnih trenutaka.

Antonela, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Jesi li očekivala da ćeš ispasti baš u ovom trenutku?

Nakon dejta koji je bio taj dan osjetila sam da je to na neki način bio naš oproštaj.

Jesi li se razočarala kada nisi dobila tu posljednju ružu?

Nisam se razočarala, Petar je postupio u skladu sa svojim osjećajima, a meni je uvijek važna iskrenost.

Antonela i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Mnogi su te vidjeli kao favoritkinju – koliko te iznenadila Petrova odluka?

Donekle me iznenadila, ali vjerujem da je slijedio svoje osjećaje.

Kako gledaš na njegov izbor i činjenicu da je posljednju ružu dao Smiljani?

Poštujem njegov izbor i mislim da on najbolje zna čime se vodio.

Kako komentiraš to što su neke djevojke govorile da se tebi zapravo sviđao Karlo, a ne Petar?

To su bila mišljenja dviju djevojaka kojima nisam bila draga i s kojima nisam imala komunikacije o tim temama, tako da su više iz neznanja pričale što god. Ja znam što sam osjećala i to jako dobro znaju i djevojke s kojima sam se družila.

Matea, Antonela i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Slažeš li se s Petrom da su tvoje emocije prema njemu bile snažnije, nego njegove prema tebi?

Moguće je da sam ja kroz njegovo motiviranje i poticaj na kraju bila otvorenija u pokazivanju emocija, ali to je jednostavno nešto što je prirodno došlo i za što se ne kajem.

Što ti je bilo najteže, a što najljepše tijekom sudjelovanja?

Najteža je bila neizvjesnost, a najljepši su bili dugi razgovori, druženja i odnosi koje sam izgradila.

Antonela, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Jesi li nakon showa upoznala svog Gospodina Savršenog?

Trenutno sam fokusirana na sebe, ali vjerujem da prava osoba dolazi u pravo vrijeme.

S kojim djevojkama si ostala u kontaktu?

Ostala sam u kontaktu s nekoliko djevojaka, a najviše bih izdvojila Kaju, Maju i Mateu, drago mi je da smo zadržale lijep odnos i nakon showa.

Uoči same završnice 'Gospodina Savršenog' čeka nas kratka pauza na platformi Voyo, a nove se epizode vraćaju u nedjelju, 5. travnja, kada počinje finalni tjedan i rasplet koji smo svi čekali! Emitiranje na RTL-u nastavlja se prema dosadašnjem rasporedu, a epizode finalnog tjedna gledajte na Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

