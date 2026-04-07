Gospodin Savršeni

Antonela za RTL.hr otkrila je li prijateljstvo s Kajom presudilo njezinom odnosu s Karlom: 'To mi je bio znak'

Antonela iz 'Gospodina Savršenog', gostovala je u 'Savršenom podcastu' gdje je otkrila detalje o sudjelovanju u showu

RTL.hr
07.04.2026 16:00

Jedno od zanimljivijih pitanja koje se nametnulo u 'Gospodinu Savršenom' bilo je – je li Antonela zapravo odustala od Karla zbog prijateljstva s Kajom?

Na samom početku činilo se da između nje i Karla postoji određena kemija, no kako su dani u vili prolazili, stvari su se počele mijenjati te je Antonela počela više gravitirati prema Petru. Ključni trenutak dogodio se kada joj je Kaja priznala da su se ona i Karlo poljubili.

Antonela, Savršeni Podcast FOTO: RTL

Antonela priznaje da ju je ta situacija natjerala na razmišljanje, ali ne na način na koji bi mnogi očekivali. Umjesto ljubomore, osjetila je – sreću zbog prijateljice. "Mislim da možda ima malo i toga, podsvjesno. Kad mi je rekla da su se poljubili, ja sam bila sretna zbog nje. Tada mi je postalo jasno da ja to s njim ne želim", iskreno je objasnila.

Upravo taj izostanak ljubomore bio joj je, kaže, najveći znak da Karlo ipak nije osoba za nju. "Ako se mogu radovati tvom poljupcu bez trunke ljubomore, to je jasan dokaz da taj frajer nije za mene", dodala je.

Antonela, Savršeni Podcast FOTO: RTL

Iako priznaje da je prijateljstvo možda imalo određeni utjecaj, Antonela ističe da je presudna bila njezina vlastita emocija – odnosno njezin izostanak. Taj trenutak pokazao se kao prekretnica koja ju je dodatno usmjerila prema Petru i potvrdila da s Karlom njezina priča ipak nema budućnost.

Finalnu epizodu 'Gospodina Savršenog' gledajte na platformi Voyo - prije svih, od srijede od 22:00.

