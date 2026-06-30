Antonio Scarpa za RTL.hr otkriva što nas čeka u 'Divljim pčelama': 'Druga sezona će biti još zapletenija, mračnija, u nekim trenucima čak i brutalna'

Glumac Antonio Scarpa, kojeg je publika zavoljela kao simpatičnog Bricu u iznimno popularnoj seriji 'Divlje pčele', u gostovanju u podcastu 'Spill the Tea' podijelio je prve detalje o dugoočekivanoj drugoj sezoni

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Nakon što je prva sezona osvojila gledatelje i postigla veliku gledanost, Antonio Scarpa je u podcastu 'Spill the Tea' potvrdio da se cijela ekipa vraća s još većim ambicijama te najavio nastavak koji će, prema njegovim riječima, priču odvesti u neočekivanom i znatno intenzivnijem smjeru.

Intenzivnije, mračnije i s više akcije

Na pitanje što gledatelji mogu očekivati, Scarpa nije štedio na intrigantnim najavama. Potvrdio je da će druga sezona nadmašiti prvu po pitanju napetosti i dramatičnih preokreta koji su postali zaštitni znak serije. "Ako je prva sezona bila zanimljiva i intenzivna, s puno cliffhangera i preokreta, druga će biti još zapletenija", istaknuo je glumac. Otkrio je i da obožavatelji mogu očekivati značajnu promjenu u tonu same serije, koja će postati ozbiljnija i napetija. "Bit će još možda i malo mračnija. Malo 'dark', a u nekim trenucima čak i brutalno", naglasio je, dodavši kako će nastavak donijeti i osjetno više akcije, što će gledatelje zasigurno ostaviti bez daha.

icon-expand Antonio Scarpa, Spill The Tea FOTO: RTL

icon-expand Antonio Scarpa, Spill The Tea FOTO: RTL

Nova lica unose svježinu u priču

Osim intenzivnije radnje, jedna od najvećih novosti u drugoj sezoni bit će dolazak novih likova koji će unijeti pomutnju u već uspostavljene odnose. "Puno novih likova stiže u seriju", potvrdio je Scarpa, ne otkrivajući o kome se točno radi. Ipak, dao je naslutiti kako će njihova pojava imati ključnu ulogu u daljnjem razvoju priče. "To onda priči dodaje još više boje i stvara neke nove, neočekivane trenutke", objasnio je, sugerirajući da će se postojeće dinamike među likovima dodatno zakomplicirati.

icon-expand Antonio Scarpa, Spill The Tea FOTO: RTL