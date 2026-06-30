Antonio Scarpa za RTL.hr otkriva što nas čeka u 'Divljim pčelama': 'Druga sezona će biti još zapletenija, mračnija, u nekim trenucima čak i brutalna'

Nakon što je prva sezona osvojila gledatelje i postigla veliku gledanost, Antonio Scarpa je u podcastu 'Spill the Tea' potvrdio da se cijela ekipa vraća s još većim ambicijama te najavio nastavak koji će, prema njegovim riječima, priču odvesti u neočekivanom i znatno intenzivnijem smjeru.
Intenzivnije, mračnije i s više akcije
Na pitanje što gledatelji mogu očekivati, Scarpa nije štedio na intrigantnim najavama. Potvrdio je da će druga sezona nadmašiti prvu po pitanju napetosti i dramatičnih preokreta koji su postali zaštitni znak serije.
"Ako je prva sezona bila zanimljiva i intenzivna, s puno cliffhangera i preokreta, druga će biti još zapletenija", istaknuo je glumac. Otkrio je i da obožavatelji mogu očekivati značajnu promjenu u tonu same serije, koja će postati ozbiljnija i napetija. "Bit će još možda i malo mračnija. Malo 'dark', a u nekim trenucima čak i brutalno", naglasio je, dodavši kako će nastavak donijeti i osjetno više akcije, što će gledatelje zasigurno ostaviti bez daha.
Nova lica unose svježinu u priču
Osim intenzivnije radnje, jedna od najvećih novosti u drugoj sezoni bit će dolazak novih likova koji će unijeti pomutnju u već uspostavljene odnose.
"Puno novih likova stiže u seriju", potvrdio je Scarpa, ne otkrivajući o kome se točno radi. Ipak, dao je naslutiti kako će njihova pojava imati ključnu ulogu u daljnjem razvoju priče. "To onda priči dodaje još više boje i stvara neke nove, neočekivane trenutke", objasnio je, sugerirajući da će se postojeće dinamike među likovima dodatno zakomplicirati.
Glumac je otkrio i da je produkcija druge sezone u punom jeku te da cijela ekipa marljivo radi na novim epizodama. "Snimamo i dalje, nismo još završili, ali prema onome što smo dosad napravili, mogu reći da će biti jako interesantno i zanimljivo", poručio je.
Dok pripreme traju, jedno je sigurno - obožavatelji s velikim nestrpljenjem iščekuju nove epizode. Scarpa je za kraj iskoristio priliku da se zahvali vjernoj publici čija je podrška, kako kaže, ključna za uspjeh serije. "Hvala svima koji nas prate i iščekuju. Vi ste motiv i razlog zbog kojeg ovo radimo", zaključio je glumac, potvrđujući da su upravo pozitivne reakcije gledatelja najveći poticaj za cijelu ekipu.