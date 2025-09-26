Novosti
Gospodin Savršeni

Astrologinja Anđelka otkrila kakav je 'Gospodin Savršeni' Šime u ljubavi: 'Žrtvovanje jednostavno nije njegova kategorija'

Posljednjih mjeseci sve se češće nagađa o Šiminom privatnom životu – šuška se da je ponovno zaljubljen i da bi mogao biti u ozbiljnoj vezi

RTL.hr
26.09.2025 13:43

Astrologinja Anđelka Subašić je za Net.hr otkrila što mu zvijezde donose u ljubavnom planu.

"Šime Elez rođen je 4. listopada 1998. godine i u horoskopu je Vaga. Planeti, odnosno popularno rečeno zvijezde, složeni su mu u kombinaciju koju možemo opisati kao lakši i ugodniji put kroz život. U Vagi su mu, uz Sunce i Merkur te Venera kao 'vladarica', a ona je simbolično kraljica stila i ukusa.

Šime, Gospodin Savršeni
Šime, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Lijepog izgleda te ugodne i prijateljske naravi, Šime bez truda osvaja djevojke i žene. Ljubav mu je iznimno važna u životu, romantičan je i očekuje idealnu partnericu te skladan odnos. Za njega ona mora biti lijepa, zgodna, s osjećajem za stil i eleganciju, kako bi zajedno mogli živjeti udobno, na visokoj nozi i mora imati ono nešto posebno", kazala je astrologinja Anđelka.

"Šime se često zaljubi i zapravo je uvijek zaljubljen – prije svega u ljubav samu, ali i u sebe te u sve što je lijepo. Ljubavna veza za njega traje dok u njoj uživa, a žrtvovanje u ljubavi ili zbog ljubavi jednostavno nije njegova kategorija. Žene iz njegove obitelji imale su veliku ulogu u odrastanju, one su mu dale samopouzdanje, razmazile ga i oblikovale u muškarca i kavalira.

Šime Elez
Šime Elez FOTO: Instagram

Tko god ima smisla za posao, zaradu i materijalno udoban život, posjeduje i energiju te karizmu da odabere partnericu koja se uklapa u tu sliku. Šime je otvoren životu, spreman za ono o čemu mašta i ne komplicira samome sebi. Nalazi se u životnoj fazi u kojoj tek počinje pravi, poslovni i ljubavni, scenarij. Od veljače 2026. potiho, a od svibnja iste godine glasno i uzbudljivo – zaljubljen, romantičan, ispunjen srećom, ali i suočen s preprekama i 'prašinom', uključujući malo tuge i nesuglasica s bliskim osobama, ponešto financijskih gubitaka, ali i većih dobitaka te neočekivanih odluka. Okolnosti će biti ispunjene stresom, emocijama i reakcijama okoline i javnosti, a on će biti uvjeren da je pronašao onu o kojoj je maštao. Pred njim je novo životno poglavlje", zaključila je poznata astrologinja.

