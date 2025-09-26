Astrologinja Anđelka otkrila kakav je 'Gospodin Savršeni' Šime u ljubavi: 'Žrtvovanje jednostavno nije njegova kategorija'

"Šime Elez rođen je 4. listopada 1998. godine i u horoskopu je Vaga. Planeti, odnosno popularno rečeno zvijezde, složeni su mu u kombinaciju koju možemo opisati kao lakši i ugodniji put kroz život. U Vagi su mu, uz Sunce i Merkur te Venera kao 'vladarica', a ona je simbolično kraljica stila i ukusa.

Lijepog izgleda te ugodne i prijateljske naravi, Šime bez truda osvaja djevojke i žene. Ljubav mu je iznimno važna u životu, romantičan je i očekuje idealnu partnericu te skladan odnos. Za njega ona mora biti lijepa, zgodna, s osjećajem za stil i eleganciju, kako bi zajedno mogli živjeti udobno, na visokoj nozi i mora imati ono nešto posebno", kazala je astrologinja Anđelka.

"Šime se često zaljubi i zapravo je uvijek zaljubljen – prije svega u ljubav samu, ali i u sebe te u sve što je lijepo. Ljubavna veza za njega traje dok u njoj uživa, a žrtvovanje u ljubavi ili zbog ljubavi jednostavno nije njegova kategorija. Žene iz njegove obitelji imale su veliku ulogu u odrastanju, one su mu dale samopouzdanje, razmazile ga i oblikovale u muškarca i kavalira.