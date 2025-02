Bajkoviti prizori! Savannah iz 'Gospodina Savršenog' sa zaručnikom proživljava dane najveće sreće

"Došao je na moju stand-up komediju pa nas je zajednički prijatelj upoznao. Nije počelo kao ljubavna priča jer sam se našalila s njim pa nastavila flertati pitajući ga bi li sudjelovao u showu 'Gospodin Savršeni' da se bori za mene, a on je odgovorio da ne bi. Ipak, jedna stvar je vodila drugoj i došao je na moj 'Gospodin Savršeni' party gdje sam pozvala neženje iz Zagreba i on je pobijedio. Ostalo je povijest", ispričala je.

Otkrila je i kako ju je zaprosio. "Zaprosio me u Budimpešti. Bilo je savršeno. Jutro smo proveli u toplicama, a kasnije smo otišli na trg koji nosi njegovo mađarsko prezime i na kojem se nalazi muzej umjetnosti budući da se jako bavim poviješću umjetnosti i bilo je to vrlo tiho intimno okruženje koje je savršeno za ono što sam željela. Kasnije smo se vratili u našu hotelsku sobu i tamo su bili postavljeni cvijeće, jagode prelivene čokoladom i šampanjac gdje me zaprosio. Zaista savršeno", prisjetila se Savannah, koja ne krije da proživljava dane najveće ljubavne sreće.

"Život u posljednje vrijeme", istaknula je na društvenim mrežama uz fotografije sa zaručnikom. Podijelila je bajkovite prizore s njihovog zajedničkog putovanja. "Kako živiš", poručila joj je Ana iz 'Gospodina Savršenog'.