Barbara iz 'Gospodina Savršenog' o komentaru da je koketa: 'Ja to jesam!'

Bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Barbara se u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill The Tea' osvrnula na upoznavanje Miloševih prijateljica u showu i na komentar Bojane da je ona koketa.

''Ja jesam koketa, ali nisam samo to i to me ne definira. To me je tu zasmetalo jer na temelju čega ti kažeš da sam ja koketa. Znači ti nisi pričala sa mnom, ne možeš suditi po izgledu. To mi se generalno kroz život događa. Dakle, ljudi vide neku atraktivnu djevojku i to je sada samo to, to je definira, ona nema ništa u glavi i bok'', objasnila je Barbara i dodala da se takve stvari već godinama događaju.