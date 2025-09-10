Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Barbara iz 'Gospodina Savršenog' objavila fotke u provokativnoj haljini! Izazvala lavinu komentara: 'Zašto si izašla u spavaćici?'

Barbara iz 'Gospodina Savršenog' na Instagramu je podijelila nekoliko fotografija u provokativnoj žutoj haljinici

RTL.hr
10.09.2025 16:00

Barbara iz 'Gospodina Savršenog' na Instagramu je podijelila nekoliko fotografija u provokativnoj žutoj haljinici. U opisu objave napisala je: "Za njega."

Objava je potaknula lavinu lajkova i komentara. U komentarima joj se javila i Marinela koja joj je poručila: "Zašto si izašla u spavaćici?", na što joj je Barbara odgovorila: "Tražimo muža, sjećaš se?"

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Iako nisu pobijedile u četvrtoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', Marinela i Barbara iz njega su ponijele nešto za njih vrjednije – prijateljstvo koje se pretvorilo u neraskidivu vezu. Tako sada često putuju i ne kriju koliko im znači međusobna podrška.

Marinela i Barbara
Marinela i Barbara FOTO: Instagram

Barbara je nedavno proslavila 23. rođendan, a Marinela joj je na Instagramu podijelila dugu objavu. "26.8. datum koji odsada za mene ima posebno značenje. To je dan kada slaviš ti, najvažnija osoba u mom životu", napisala je tada Marinela.

Propuštenu sezonu showa 'Gospodin Savršeni' pogledajte na platformi Voyo!

Gospodin Savršeni Barbara Marinela
Gospodin Savršeni

Slavne seke Maida i Mia oduševile avanturom u Mostaru. Svi su primijetili jednu stvar: 'Iste ste'