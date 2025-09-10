Barbara iz 'Gospodina Savršenog' objavila fotke u provokativnoj haljini! Izazvala lavinu komentara: 'Zašto si izašla u spavaćici?'

Barbara iz 'Gospodina Savršenog' na Instagramu je podijelila nekoliko fotografija u provokativnoj žutoj haljinici. U opisu objave napisala je: "Za njega."
Objava je potaknula lavinu lajkova i komentara. U komentarima joj se javila i Marinela koja joj je poručila: "Zašto si izašla u spavaćici?", na što joj je Barbara odgovorila: "Tražimo muža, sjećaš se?"
Iako nisu pobijedile u četvrtoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', Marinela i Barbara iz njega su ponijele nešto za njih vrjednije – prijateljstvo koje se pretvorilo u neraskidivu vezu. Tako sada često putuju i ne kriju koliko im znači međusobna podrška.
Barbara je nedavno proslavila 23. rođendan, a Marinela joj je na Instagramu podijelila dugu objavu. "26.8. datum koji odsada za mene ima posebno značenje. To je dan kada slaviš ti, najvažnija osoba u mom životu", napisala je tada Marinela.
