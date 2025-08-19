Barbara iz 'Gospodina Savršenog' podigla prašinu vrućim fotkama iz Beograda: 'Bombetina'

Barbara iz showa 'Gospodin Savršeni' ponovno je podigla prašinu na društvenim mrežama. Na Instagramu je podijelila senzualne fotografije s putovanja u Beograd, na kojima je pozirala u uskoj bijeloj haljini s dubokim dekolteom. "Bombetina", "Wow", "Kao Naomi Campbell", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Inače, Barbara i Marinela nastavile su se družiti i nakon završetka showa. Tako su uživale na zajedničkom ljetovanju u Makarskoj odakle su objavljivale najbolje trenutke.

Podsjetimo, Marinela i Barbara su se sprijateljile u showu te su ostale vrlo bliske i nakon završetka sezone. Iako niti jedna nije pobijedila, obje su istaknule kako su se s tom odlukom vrlo brzo pomirile, a u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill The Tea' su otkrile i da žive zajedno te često putuju. Ove godine obišle su gotovo cijelu obalu.

