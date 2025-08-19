Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Barbara iz 'Gospodina Savršenog' podigla prašinu vrućim fotkama iz Beograda: 'Bombetina'

Barbara iz showa 'Gospodin Savršeni' ponovno je podigla prašinu zanosnom haljinom

RTL.hr
19.08.2025 16:00

Barbara iz showa 'Gospodin Savršeni' ponovno je podigla prašinu na društvenim mrežama. Na Instagramu je podijelila senzualne fotografije s putovanja u Beograd, na kojima je pozirala u uskoj bijeloj haljini s dubokim dekolteom. "Bombetina", "Wow", "Kao Naomi Campbell", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Barbara
Barbara FOTO: Instagram

Inače, Barbara i Marinela nastavile su se družiti i nakon završetka showa. Tako su uživale na zajedničkom ljetovanju u Makarskoj odakle su objavljivale najbolje trenutke.

Barbara
Barbara FOTO: Instagram

Podsjetimo, Marinela i Barbara su se sprijateljile u showu te su ostale vrlo bliske i nakon završetka sezone. Iako niti jedna nije pobijedila, obje su istaknule kako su se s tom odlukom vrlo brzo pomirile, a u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill The Tea' su otkrile i da žive zajedno te često putuju. Ove godine obišle su gotovo cijelu obalu.

Prijavi se u novu sezonu showa 'Gospodin Savršeni'. Prijave su na linku.

Barbara Marinela Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni

Iznenadila pratitelje! Marinela iz 'Gospodina Savršenog' pokazala kako je izgledala prije pet godina: 'Bila sam potpuno drugačija'

Moglo bi te zanimati

Od Hvara do Maldiva! Gdje i kako djevojke iz 'Gospodina Savršenog' provode ljeto?

Marinela i Barbara iz 'Gospodina Savršenog' zablistale u bikinijima i provokativnim fotkama zaludile pratitelje na Instagramu

Prijateljstvo koje traje! Marinela i Barbara partijale u Makarskoj, objavile i video

Kakav duo! Šime i Barbara iz 'Gospodina Savršenog' ponovno zajedno: 'Imamo istu frizuru'

Barbara iz 'Gospodina Savršenog' 'zapalila' sve provokativnim fotografijama: 'Kakva figura!'

Šime i Miloš vikend proveli s Barbarom i Marinelom: Evo kako su se proveli