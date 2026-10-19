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Gospodin Savršeni

Barbara iz 'Gospodina Savršenog' pokazala kako provodi dane: Od večernjeg kupanja do luksuznih trenutaka

Dok su mnogi već odavno spremili kupaće kostime i zamijenili ih toplijom odjećom, Barbara Mandarić još uvijek uživa u morskim radostima. Bivša kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' pokazala je kako provodi jesenske dane, a osim kupanja u moru, pohvalila se i nizom glamuroznih trenutaka

RTL.hr
19.10.2026 15:00

Bivša kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' Barbara Mandarić na društvenim mrežama redovito dijeli trenutke iz svog života, a ovog je vikenda pratiteljima pokazala kako uživa u jesenskim danima. Iako smo već duboko zakoračili u jesen, Barbara se još uvijek ne odriče kupanja u moru.

Objavila je nekoliko fotografija s kupanja, uz koje je napisala: "Let's go for a 8 PM swim?" (Idemo na kupanje u osam navečer?), dajući do znanja da joj ni večernji sati ni jesenske temperature ne predstavljaju prepreku za uživanje u moru.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

No, to nisu bile jedine fotografije koje je podijelila s pratiteljima. Barbara je objavila i niz fotografija pod nazivom Camera roll lately", odnosno mali pregled trenutaka iz posljednjeg razdoblja.

Na fotografijama je pokazala svoj elegantni stil i ljubav prema luksuzu. Uređena izdanja, ruže na krevetu, hotelski ambijent i kamenice samo su neki od detalja koji su se našli u njezinoj galeriji. Sudeći prema objavama, Barbara itekako zna uživati u malim i velikim životnim zadovoljstvima.

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Gospodin Savršeni

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