Barbara iz 'Gospodina Savršenog' pokazala kako provodi dane: Od večernjeg kupanja do luksuznih trenutaka

Bivša kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' Barbara Mandarić na društvenim mrežama redovito dijeli trenutke iz svog života, a ovog je vikenda pratiteljima pokazala kako uživa u jesenskim danima. Iako smo već duboko zakoračili u jesen, Barbara se još uvijek ne odriče kupanja u moru.
Objavila je nekoliko fotografija s kupanja, uz koje je napisala: "Let's go for a 8 PM swim?" (Idemo na kupanje u osam navečer?), dajući do znanja da joj ni večernji sati ni jesenske temperature ne predstavljaju prepreku za uživanje u moru.
No, to nisu bile jedine fotografije koje je podijelila s pratiteljima. Barbara je objavila i niz fotografija pod nazivom Camera roll lately", odnosno mali pregled trenutaka iz posljednjeg razdoblja.
Na fotografijama je pokazala svoj elegantni stil i ljubav prema luksuzu. Uređena izdanja, ruže na krevetu, hotelski ambijent i kamenice samo su neki od detalja koji su se našli u njezinoj galeriji. Sudeći prema objavama, Barbara itekako zna uživati u malim i velikim životnim zadovoljstvima.