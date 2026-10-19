Barbara iz 'Gospodina Savršenog' pokazala kako provodi dane: Od večernjeg kupanja do luksuznih trenutaka

Bivša kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' Barbara Mandarić na društvenim mrežama redovito dijeli trenutke iz svog života, a ovog je vikenda pratiteljima pokazala kako uživa u jesenskim danima. Iako smo već duboko zakoračili u jesen, Barbara se još uvijek ne odriče kupanja u moru.

Objavila je nekoliko fotografija s kupanja, uz koje je napisala: "Let's go for a 8 PM swim?" (Idemo na kupanje u osam navečer?), dajući do znanja da joj ni večernji sati ni jesenske temperature ne predstavljaju prepreku za uživanje u moru.