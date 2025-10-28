Barbara iz 'Gospodina Savršenog' pokazala savršeni jesenski stil na zagrebačkoj špici

Barbara Mandarić, jedna od najupečatljivijih natjecateljica posljednje sezone showa 'Gospodin Savršeni', ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja. Svojom najnovijom objavom na Instagramu pokazala je kako uživa u jesenskom danu u Zagrebu, a njezina modna kombinacija nikoga nije ostavila ravnodušnim.
Za šetnju gradom odabrala je elegantan bež baloner, koji je uparila sa svijetloplavom košuljom i atraktivnim visokim čizmama. Cijeli izgled zaokružila je velikim sunčanim naočalama i decentnim zlatnim satom.
Njezini obožavatelji nisu skrivali oduševljenje te su je obasuli komplimentima. "Prelijepa", "Predivna", "Mačko", samo su neki od komentara.
Propuštenu sezonu showa 'Gospodin Savršeni' pogledajte na platformi Voyo!