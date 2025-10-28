Novosti
Gospodin Savršeni

Barbara iz 'Gospodina Savršenog' pokazala savršeni jesenski stil na zagrebačkoj špici

Barbara iz 'Gospodina Savršenog' na Instagramu je podijelila fotke sa zagrebačke špice

RTL.hr
28.10.2025 15:00

Barbara Mandarić, jedna od najupečatljivijih natjecateljica posljednje sezone showa 'Gospodin Savršeni', ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja. Svojom najnovijom objavom na Instagramu pokazala je kako uživa u jesenskom danu u Zagrebu, a njezina modna kombinacija nikoga nije ostavila ravnodušnim.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Za šetnju gradom odabrala je elegantan bež baloner, koji je uparila sa svijetloplavom košuljom i atraktivnim visokim čizmama. Cijeli izgled zaokružila je velikim sunčanim naočalama i decentnim zlatnim satom.

Njezini obožavatelji nisu skrivali oduševljenje te su je obasuli komplimentima. "Prelijepa", "Predivna", "Mačko", samo su neki od komentara.

Propuštenu sezonu showa 'Gospodin Savršeni' pogledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Podcast 'Spill The Tea' s Barbarom

