Barbara iz 'Gospodina Savršenog' pokazala savršeni jesenski stil na zagrebačkoj špici

Barbara Mandarić , jedna od najupečatljivijih natjecateljica posljednje sezone showa 'Gospodin Savršeni' , ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja. Svojom najnovijom objavom na Instagramu pokazala je kako uživa u jesenskom danu u Zagrebu, a njezina modna kombinacija nikoga nije ostavila ravnodušnim.

Za šetnju gradom odabrala je elegantan bež baloner, koji je uparila sa svijetloplavom košuljom i atraktivnim visokim čizmama. Cijeli izgled zaokružila je velikim sunčanim naočalama i decentnim zlatnim satom.

Njezini obožavatelji nisu skrivali oduševljenje te su je obasuli komplimentima. "Prelijepa", "Predivna", "Mačko", samo su neki od komentara.

