Barbara iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr o svojim ciljevima: 'Preveliki su za ovo područje'

''Cilj mi je plasirati jedan svoj proizvod jer na dnevnoj bazi dobivam upite za to nešto i niti jednoj djevojci do sad nisam još odgovorila, što se toga tiče. Mislim da bi to stvarno jako dobro prošlo. E sad, to je malo teže u ovom trenutku, ali potrudit ću se'', otkrila je Barbara.

Također je komentirala da ne voli čuti da ima vremena. ''Vrijeme je sad i sad se to treba napraviti, otkad sam imala 16 godina sam imala osjećaj da kasnim'', priznala je Barbara.

