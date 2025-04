Barbara iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr: 'Pustila sam ga, uopće mi nije žao'

Bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Barbara je u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill The Tea' otkrila u kakvom je odnosu s Milošem, s obzirom na to da je on komentirao da mu je žao što ju je pustio.

''Kako se show emitirao smo komunicirali, naravno. Čuli smo se što se tiče epizoda i što ćemo objaviti. Imamo tu neku svoju zajedničku publiku, ali što se tiče emotivnog odnosa sam ga pustila – toga nema'', objasnila je Barbara. Time, iako Miloš nije s pobjednicom u ikakvom odnosu, za Barbaru je on ipak završena priča.