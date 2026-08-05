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Gospodin Savršeni

Barbara iz 'Gospodina Savršenog' zablistala u haljini koja osvaja na prvi pogled: Elegantni detalji ukrali su svu pažnju

Finalistica 'Gospodina Savršenog' ponovno je pokazala da zna kako spojiti bezvremensku eleganciju i trendi komade, a njezina crna haljina izazvala je brojne komplimente

RTL.hr
05.08.2026 07:00

Barbara Mandarić, finalistica četvrte sezone 'Gospodina Savršenog', ponovno je privukla pažnju pratitelja novom objavom na Instagramu. Pozirala je u elegantnom ambijentu Opatije, a glavna zvijezda cijelog modnog izdanja bila je upečatljiva crna haljina koja odiše sofisticiranošću.

Na prvi pogled riječ je o klasičnoj crnoj haljini bez naramenica, no upravo su detalji ono što je čini posebnom. Korzetirani kroj savršeno prati liniju tijela, dok su decentni ukrasni vezovi na prednjem dijelu haljine dali dozu luksuza i profinjenosti. Upravo su ti detalji haljinu pretvorili u komad koji se teško zaboravlja.

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Elegantan stajling bez ijednog viška

Barbara je cijeli look upotpunila minimalističkim sandalama na petu, elegantnom torbicom s lancem i zlatnim satom, dok je raspuštena kosa i glamurozna šminka dodatno naglasila sofisticirani dojam. Odlučila se za jednostavne modne dodatke kako bi sva pažnja ostala na haljini, koja je bez sumnje bila glavni adut ove modne kombinacije.

Bezvremenska crna haljina već desetljećima slovi za jedan od najelegantnijih modnih komada, a Barbara je svojim odabirom pokazala kako klasika uz pažljivo odabrane detalje uvijek ostavlja snažan dojam. Korzetirani kroj i profinjeni ukrasi dali su joj modernu notu, zbog čega je ovo izdanje brzo privuklo pozornost njezinih pratitelja.

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