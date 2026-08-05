Barbara iz 'Gospodina Savršenog' zablistala u haljini koja osvaja na prvi pogled: Elegantni detalji ukrali su svu pažnju

Barbara Mandarić, finalistica četvrte sezone 'Gospodina Savršenog', ponovno je privukla pažnju pratitelja novom objavom na Instagramu. Pozirala je u elegantnom ambijentu Opatije, a glavna zvijezda cijelog modnog izdanja bila je upečatljiva crna haljina koja odiše sofisticiranošću.

Na prvi pogled riječ je o klasičnoj crnoj haljini bez naramenica, no upravo su detalji ono što je čini posebnom. Korzetirani kroj savršeno prati liniju tijela, dok su decentni ukrasni vezovi na prednjem dijelu haljine dali dozu luksuza i profinjenosti. Upravo su ti detalji haljinu pretvorili u komad koji se teško zaboravlja.