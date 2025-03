Barbara je prenoćila kod Miloša: 'Ovo mi se jako sviđa'

Miloš je pozvao Barbaru na spoj, ali to mu nije bilo dovoljno vremena za njihovo druženje pa se tako odlučio pozvati je k sebi, a ona je pristala. ''Dobro došla u moju vilu, tamo je bazen, ali to ćemo poslije, a ovdje je dnevni boravak'', upoznao ju je Miloš s prostorom, a Barbara je bila oduševljena interijerom.

''U redu, ovo mi se jako sviđa, mogla bih živjeti ovdje'', komentirala je oduševljeno. Miloš je i otkrio zašto je baš nju pozvao k sebi. ''To što se događa između nas nisam do kraja ispitao pa sam htio vidjeti što se tu ustvari krije, a da bih to dobio, ona se mora opustiti i imati više vremena sa mnom'', objasnio je Miloš, a svo vrijeme ju je držao za ruku.

Što su sve pričali i jesu li se poljubili, pogledajte odmah na platformi Voyo. Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite i od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u.

