Barbara očarala novim izdanjem: 'Ovo je definicija ljepote'

Barbara je u showu 'Gospodin Savršeni' dogurala do samoga kraja, ali je Miloš odabrao Maidu. Ta odluka nije previše potresla Barbaru, koja je nedavno za RTL.hr priznala kako je zaljubljena, a tada je otkrila što misli o Miloševoj odluci.

"S obzirom na to da sam svjesna sebe i svojih kvaliteta, nisam dozvolila da me povrijedi nečija neodlučnost. Ako nije znao naći razliku između nas dvije (kao što je i rekao) i bolje da me nije odabrao. To mi stvarno ne treba", rekla je Barbara.