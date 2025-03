Barbara u dilemi: 'Nije mi svejedno, morat ćemo malo smanjiti te emocije'

I dok su Maida i Miloš uživali na spoju, Barbara se opuštala u kupci. ''Nije mi svejedno, morat ćemo malo smanjiti te emocije tako da mi ne bi bio preveliki šok, ako to slučajno ne budem ja'', komentirala je Barbara.

''Iako bih ja to jako voljela, bila bih sretna. Mislim da bismo bili savršeni par. Voljela bih imati takvog partnera, da mogu svašta s njim, da mogu putovati, da mi da i tu slobodu'', objasnila je Barbara. ''Mislim da je on takav i da bismo se mogli zajedno nadopunjavati. Nadam se da je to tako'', zaključila je Barbara.

Finale showa 'Gospodin Savršeni' ne propustite u ponoć na platformi Voyo. U nedelju, 23. ožujka, ne propustite novi ljubavni format na Voyo - sociološki eksperiment 'Brak na prvu'.

POGLEDAJTE VIDEO OD 'GOSPODINA SAVRŠENOG':