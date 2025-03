Barbara za RTL.hr o finalu 'Gospodina Savršenog' i novoj ljubavi: 'Rezervirana sam za nekog posebnog'

Simpatična Barbara bila je kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni', a dogurala je do finala. Miloš je tada odabrao drugu, a Barbara je tada istaknula kako, prema tome, on očito nije čovjek za nju. Sada je otkrila malo više o posljednjoj ceremoniji te životu nakon showa.

Jesi li očekivala pobjedu?

Pobjedu sam očekivala do trenutka kad se Maida vratila s laticama ruža, tad sam dobila jako loš osjećaj i nije mi se uopće išlo na finalni spoj.

Kako si se osjećala kada ti je rekao da ti nisi njegova odabranica?

S obzirom na to da sam svjesna sebe i svojih kvaliteta, nisam dozvolila da me povrijedi nečija neodlučnost. Ako nije znao naći razliku između nas dvije (kao što je i rekao) i bolje da me nije odabrao. To mi stvarno ne treba.

Kako izgleda tvoj život sada nakon showa?

Moj život je oduvijek bio kao nekakav show, a nakon emisije je otišao na još jednu razinu, moram priznati. Fokus je na meni, uživam, putujem s prijateljicama, idem ka onome što me ispunjava, nema granica i limita.