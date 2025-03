Barbi i Miloš uživali zagrljeni: 'Ti si mala koketica'

Miloš je Barbaru odveo na tečaj plesa pa su tako njih dvoje strastveno plesali. Nakon plesa, nisu mogli odoljeti, a da ne uživaju zajedno u zagrljaju.

''To kakva sam bila danas, to sam ja'', rekla je Barbara Milošu. ''Drago mi je, ja sam Miloš'', našalio se i dodao da je on vidio tko je ona.