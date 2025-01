Baš poput Apolona! Šime i Miloš pokazali savršeno isklesana tijela tijekom snimanja na Rodosu: 'Malo genetika, malo disciplina...'

"Pa tu je mješavina svega, genetika, disciplina, pronalaženje inspiracije u drugima.. Kada se sve to spoji, dođe se do koliko-toliko dobitne kombinacije. Mislim da dobro to balansiram", ističe Šime koji preferira vježbanje na otvorenome pa u zadnje vrijeme izbjegava teretanu. Najviše mu odgovaraju samostalni treninzi, tri do četiri puta tjedno, a odlazi i na trčanje te u podvodni ribolov.