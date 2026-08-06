Besprijekoran ljetni look: Monika iz 'Gospodina Savršenog' zablistala na društvenim mrežama i pokupila sve simpatije

Prelijepa Monika, koja redovito dijeli trenutke iz svakodnevnog života s tisućama svojih pratitelja, objavila je novi, iznimno efektan selfi na Instagramu i u sekundi privukla poglede

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Na novoj fotografiji Monika pozira u elegantnoj bijeloj ljetnoj haljini na tanke naramenice, dok joj je u prvom planu besprijekorno stilizirana, voluminozna plava kosa isfenirana u blage valove.

Prirodan makeup i osjećaj za estetiku

Poznata po tome što preferira profinjen i moderan izgled, Monika je za ovaj kadrat odabrala neutralan, ali jako efektan makeup s naglašenim trepavicama i sjajilom u zemjanim tonovima koji je savršeno istaknuo njezine svijetle oči i preplanulu put.

icon-expand Monika, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram