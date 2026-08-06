Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Besprijekoran ljetni look: Monika iz 'Gospodina Savršenog' zablistala na društvenim mrežama i pokupila sve simpatije

Prelijepa Monika, koja redovito dijeli trenutke iz svakodnevnog života s tisućama svojih pratitelja, objavila je novi, iznimno efektan selfi na Instagramu i u sekundi privukla poglede

RTL.hr
06.08.2026 14:00

Na novoj fotografiji Monika pozira u elegantnoj bijeloj ljetnoj haljini na tanke naramenice, dok joj je u prvom planu besprijekorno stilizirana, voluminozna plava kosa isfenirana u blage valove.

Prirodan makeup i osjećaj za estetiku

Poznata po tome što preferira profinjen i moderan izgled, Monika je za ovaj kadrat odabrala neutralan, ali jako efektan makeup s naglašenim trepavicama i sjajilom u zemjanim tonovima koji je savršeno istaknuo njezine svijetle oči i preplanulu put.

Monika, Gospodin Savršeni
Monika, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Bilo da se javlja iz teretane u sportskom izdanju, s morskih stijena u Španjolskoj ili iz udobnosti vlastitog doma, Monika Zubanović iz dana u dan potvrđuje titulu jedne od najsimpatičnijih finalistica showa čije objave pratitelji s razlogom ne propuštaju.

monika gospodin savršeni gospodin savršeni
Gospodin Savršeni

Mia iz 'Gospodina Savršenog' pobjegla s plaže u planinsku avanturu i poručila: 'Jedna od najboljih odluka!'

Gospodin Savršeni

Zaljubljeni par isplovio u novu avanturu: Anastasia i Petar iz 'Gospodina Savršenog' okušali se u ribolovu

Moglo bi te zanimati

Anastasia i Petar iz 'Gospodina Savršenog' odgovorili na glasine: 'Kako smo preživjeli sve komentare da je ovo samo PR'

Slomljenog srca napustila je 'Gospodina Savršenog', a danas plijeni pažnju gdje god se pojavi: Prisjetite se Heleninih najljepših izdanja

Lara iz 'Gospodina Savršenog' podijelila s pratiteljima: 'Nakon što sam pratila kako moj dečko spava, otkrila sam...'

Sunce, more i francuski glamur: Helena iz 'Gospodina Savršenog' objavila novu fotogaleriju

Ljeto u metropoli ili na obali? Ana iz 'Gospodina Savršenog' objavila fotke s dečkom i otkrila svoju ljetnu formulu

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' ponovno odjenula haljinu s prvog spoja: Fanovi odmah primijetili što to znači

Pročitaj na Net.hr
Korčula joj donijela mir, a Italija oduševila: 'Potpuna neopterećenost naljepši je dio odmora'
Upoznajte Gazele: Od modne piste do zmajeve rute! Katarina i Luna spremne su za ‘Asia Express’
Za njim uzdišu milijuni žena, a on ljubi samo najveće ljepotice: Kako se mijenjao Bradley Cooper
Seks bomba iz 'Briljantina' osvojila je milijune: Njezina ljepota i danas ostavlja bez daha
Tea Tairović i suprug doživjeli prometnu nesreću u Crnoj Gori: 'Čuli smo snažan udarac'
Meri u kaubojskom izdanju objavila zavodničke fotografije: 'John Wayne među damama'
Nastup Jelene Karleuše u Vodicama najavljen za blagdan Velike Gospe razljutio javnost
Pantovčak nije osvojio, hoće li Aziju? Niko Tokić Kartelo u borbi za opstanak 6000 kilometara daleko
Sergej Trifunović i supruga pod sumnjom za krađu u trgovačkom centru: 'Slučajno u vrećici'
Luna Valas i Katarina Mamić stižu u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta'