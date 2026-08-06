Besprijekoran ljetni look: Monika iz 'Gospodina Savršenog' zablistala na društvenim mrežama i pokupila sve simpatije

Na novoj fotografiji Monika pozira u elegantnoj bijeloj ljetnoj haljini na tanke naramenice, dok joj je u prvom planu besprijekorno stilizirana, voluminozna plava kosa isfenirana u blage valove.
Prirodan makeup i osjećaj za estetiku
Poznata po tome što preferira profinjen i moderan izgled, Monika je za ovaj kadrat odabrala neutralan, ali jako efektan makeup s naglašenim trepavicama i sjajilom u zemjanim tonovima koji je savršeno istaknuo njezine svijetle oči i preplanulu put.
Bilo da se javlja iz teretane u sportskom izdanju, s morskih stijena u Španjolskoj ili iz udobnosti vlastitog doma, Monika Zubanović iz dana u dan potvrđuje titulu jedne od najsimpatičnijih finalistica showa čije objave pratitelji s razlogom ne propuštaju.