Samouvjerena i ponosna! Glorija iz 'Gospodina Savršenog' objavila fotke bez filtera i uređivanja

Kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Glorija Jelovac na Instagramu je objavila nekoliko fotografija te istaknula da su bez filtera i uređivanja. " No edit, no filter bye ", poručila je u opisu objave.

Inače, Glorija je prije nekoliko mjeseci za RTL.hr otkrila kako ljubi te kako se njezin muškarac zove - Luka. Podijelila je nekoliko zajedničkih fotografija i zaključila kako je upravo on njezin gospodin savršeni.

No, izgleda kako to nije bio...

Odgovarala je na razna pitanja pratitelja, a jedno od njih bilo je i kakve muškarce voli. Podijelila je svoje izjave koje je dala uoči ulaska u show i naglasila kako i dalje smatra da muškarac mora biti visok, tamnokos i - zreo.