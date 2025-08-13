Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Samouvjerena i ponosna! Glorija iz 'Gospodina Savršenog' objavila fotke bez filtera i uređivanja

Glorija iz 'Gospodina Savršenog' iznenadila je pratitelje fotkama bez filtera

RTL.hr
13.08.2025 16:00

Kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Glorija Jelovac na Instagramu je objavila nekoliko fotografija te istaknula da su bez filtera i uređivanja. "No edit, no filter bye", poručila je u opisu objave.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Inače, Glorija je prije nekoliko mjeseci za RTL.hr otkrila kako ljubi te kako se njezin muškarac zove - Luka. Podijelila je nekoliko zajedničkih fotografija i zaključila kako je upravo on njezin gospodin savršeni.

No, izgleda kako to nije bio...

Odgovarala je na razna pitanja pratitelja, a jedno od njih bilo je i kakve muškarce voli. Podijelila je svoje izjave koje je dala uoči ulaska u show i naglasila kako i dalje smatra da muškarac mora biti visok, tamnokos i - zreo.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

"I dalje stojim iza iste izjave što se tiče fizičkog izgleda i tipa muškarca, ali izgled muškarca je apsolutno nebitan ako se ne zna ponašati i nema nikakve manire. Naravno, mora postojati i kemija između nas", naglasila je i potom otkrila: "Nemam dečka i trenutačno ne želim vezu".

Prijavi se u novu sezonu showa 'Gospodin Savršeni'. Prijave su na linku.

Glorija Jelovac Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni

Miloševa ljetna avantura po Jadranu: Nema gdje ga nema!

Gospodin Savršeni

Mia iz 'Gospodina Savršenog' ne preskače treninge – ni u pet ujutro! "Ja sam baš jutarnji tip"