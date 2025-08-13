Samouvjerena i ponosna! Glorija iz 'Gospodina Savršenog' objavila fotke bez filtera i uređivanja

Kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Glorija Jelovac na Instagramu je objavila nekoliko fotografija te istaknula da su bez filtera i uređivanja. "No edit, no filter bye", poručila je u opisu objave.
Inače, Glorija je prije nekoliko mjeseci za RTL.hr otkrila kako ljubi te kako se njezin muškarac zove - Luka. Podijelila je nekoliko zajedničkih fotografija i zaključila kako je upravo on njezin gospodin savršeni.
No, izgleda kako to nije bio...
Odgovarala je na razna pitanja pratitelja, a jedno od njih bilo je i kakve muškarce voli. Podijelila je svoje izjave koje je dala uoči ulaska u show i naglasila kako i dalje smatra da muškarac mora biti visok, tamnokos i - zreo.
"I dalje stojim iza iste izjave što se tiče fizičkog izgleda i tipa muškarca, ali izgled muškarca je apsolutno nebitan ako se ne zna ponašati i nema nikakve manire. Naravno, mora postojati i kemija između nas", naglasila je i potom otkrila: "Nemam dečka i trenutačno ne želim vezu".
