Bila je Anastasijina najbliža osoba u 'Gospodinu Savršenom': Nuša privukla pažnju novom fotkom

Nuša i Anastasia tijekom sudjelovanja u 'Gospodinu Savršenom' razvile su posebno prijateljstvo. Od prvih dana bile su nerazdvojne, međusobno su se podržavale u izazovima koje je donosio show, a gledatelji su ih često izdvajali kao jedan od najskladnijih ženskih dvojaca u kući.

Njihova bliskost nastavila se i nakon završetka snimanja, a pratitelji su ih imali priliku vidjeti zajedno i izvan kamera.