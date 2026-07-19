Bila je Anastasijina najbliža osoba u 'Gospodinu Savršenom': Nuša privukla pažnju novom fotkom

Nuša i Anastasia tijekom sudjelovanja u 'Gospodinu Savršenom' razvile su posebno prijateljstvo. Od prvih dana bile su nerazdvojne, međusobno su se podržavale u izazovima koje je donosio show, a gledatelji su ih često izdvajali kao jedan od najskladnijih ženskih dvojaca u kući.
Njihova bliskost nastavila se i nakon završetka snimanja, a pratitelji su ih imali priliku vidjeti zajedno i izvan kamera.
Novim selfiejem privukla pozornost
Dok se posljednjih dana ne prestaje govoriti o Anastasijinu prekidu s Petrom, Nuša se oglasila na društvenim mrežama novom fotografijom.
Na selfieju je pozirala u ležernom izdanju, s minimalno šminke i raspuštenom plavom kosom, a njezine plave oči posebno su došle do izražaja. Jednostavno izdanje i prirodna ljepota ponovno su privukli brojne komplimente pratitelja.