Bila je miljenica publike u 'Gospodinu Savršenom', a evo gdje je predivna Mia danas

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Poznata hrvatska influencerica i fitness trenerica Mia Miškulin ne skriva koliko su joj zdrav život i fitness bitni u životu. Svakodnevno dijeli fotke, video uratke i savjete o zdravoj prehrani i važnosti aktivnog života. Osim fitnessa, Mia ne skriva koliko voli putovanja. Početak 2026. godine odlučila je provesti na toploj i egzotičnoj lokaciji. Svoje je pratitelje na Instagramu obradovala objavom s pješčanih plaža Dubaija, pokazavši da je zagrebačku zimu zamijenila suncem i morem.

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Od 'Gospodina Savršenog' do magistre marketinga

Javnosti je postala poznata sudjelovanjem u četvrtoj sezoni reality showa "Gospodin Savršeni", gdje je stigla do samog finala gdje se borila za Šimino srce. Ipak, Mia je svoj put uspješno nastavila graditi i nakon showa. U srpnju 2025. godine diplomirala je marketing i komunikacije, stekavši titulu magistre, a njezin diplomski rad na temu "Digitalni rituali generacije Z na društvenim mrežama" izravno je povezan s njezinom karijerom.

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Miškulin radi i kao certificirana fitness trenerica, nudeći online i osobne treninge. U siječnju 2026. godine, istaknula se i na modnoj sceni kada je uvrštena u kompilaciju najboljih modnih izdanja sa zagrebačke "špice" za 2025. godinu. Čini se da je putovanje u Dubai savršena nagrada za sav trud uložen u obrazovanje i karijeru, a njezini pratitelji s nestrpljenjem iščekuju koje će nove projekte, koje je najavila nakon diplome, predstaviti u budućnosti.

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Prijateljstvo iz showa

Podsjetimo, Mia je nedavno na svom Instagram profilu podijelila fotografiju sa Šimom nastalu tijekom večernjeg izlaska. Uz objavu je dodala i ružičasto srce, što je odmah potaknulo brojne reakcije i nagađanja među pratiteljima. Podsjetimo, odnos Mije Miškulin i Šime Eleza razvijao se u showu 'Gospodin Savršeni'. Mia je od početka pokazivala simpatije prema Šimi, a svoju odlučnost dokazala je kada je iskoristila "crnu ružu" da prekine njegov spoj s Ninom. "Mislim da je nakon pet minuta zaboravio na Ninu i da je to naš spoj", samouvjereno je izjavila tada, šokiravši i Šimu i druge djevojke. Taj potez definirao joj je put.

icon-expand Šime i Mia, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram