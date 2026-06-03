Bila je miljenica publike u 'Gospodinu Savršenom', a evo gdje je predivna Mia danas

Poznata hrvatska influencerica i fitness trenerica Mia Miškulin ne skriva koliko su joj zdrav život i fitness bitni u životu. Svakodnevno dijeli fotke, video uratke i savjete o zdravoj prehrani i važnosti aktivnog života. Osim fitnessa, Mia ne skriva koliko voli putovanja.
Početak 2026. godine odlučila je provesti na toploj i egzotičnoj lokaciji. Svoje je pratitelje na Instagramu obradovala objavom s pješčanih plaža Dubaija, pokazavši da je zagrebačku zimu zamijenila suncem i morem.
Od 'Gospodina Savršenog' do magistre marketinga
Javnosti je postala poznata sudjelovanjem u četvrtoj sezoni reality showa "Gospodin Savršeni", gdje je stigla do samog finala gdje se borila za Šimino srce. Ipak, Mia je svoj put uspješno nastavila graditi i nakon showa. U srpnju 2025. godine diplomirala je marketing i komunikacije, stekavši titulu magistre, a njezin diplomski rad na temu "Digitalni rituali generacije Z na društvenim mrežama" izravno je povezan s njezinom karijerom.
Miškulin radi i kao certificirana fitness trenerica, nudeći online i osobne treninge. U siječnju 2026. godine, istaknula se i na modnoj sceni kada je uvrštena u kompilaciju najboljih modnih izdanja sa zagrebačke "špice" za 2025. godinu. Čini se da je putovanje u Dubai savršena nagrada za sav trud uložen u obrazovanje i karijeru, a njezini pratitelji s nestrpljenjem iščekuju koje će nove projekte, koje je najavila nakon diplome, predstaviti u budućnosti.
Prijateljstvo iz showa
Podsjetimo, Mia je nedavno na svom Instagram profilu podijelila fotografiju sa Šimom nastalu tijekom večernjeg izlaska. Uz objavu je dodala i ružičasto srce, što je odmah potaknulo brojne reakcije i nagađanja među pratiteljima.
Podsjetimo, odnos Mije Miškulin i Šime Eleza razvijao se u showu 'Gospodin Savršeni'. Mia je od početka pokazivala simpatije prema Šimi, a svoju odlučnost dokazala je kada je iskoristila "crnu ružu" da prekine njegov spoj s Ninom. "Mislim da je nakon pet minuta zaboravio na Ninu i da je to naš spoj", samouvjereno je izjavila tada, šokiravši i Šimu i druge djevojke. Taj potez definirao joj je put.
Unatoč vidljivoj kemiji, Šime ju je eliminirao tik pred finale. "Trebao bih birati razum, ali vodim se srcem", zagonetno je najavio Šime pri donošenju odluke. Mia je ispadanje prihvatila emotivno, no bez gorčine, zahvalivši na tom iskustvu.
Iako nije osvojila njegovo srce, njihov se odnos nakon showa nastavio u prijateljskom tonu.
Inače, Šime je nakon showa bio u vezi s pjevačicom Majom Šuput, no par je prošlog tjedna otkrio da je vezi došao kraj.