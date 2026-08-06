Bile su među najzapaženijim kandidatkinjama 'Gospodina Savršenog', a Antonela i Maja i danas njeguju posebno prijateljstvo

Na Instagramu je Antonela objavila fotografiju na kojoj pozira uz Maju tijekom večernjeg izlaska. Obje su zablistale u elegantnim kombinacijama i širokim osmijesima, a uz fotografiju je napisala da ju je upravo Maja "izvela na side door party", dajući do znanja da su zajedno uživale u dobrom provodu.
Njihovo druženje izazvalo je brojne pozitivne reakcije pratitelja, koji ih i dalje vole vidjeti zajedno nakon završetka showa.
Večer u društvu prijateljice
Antonela je potom podijelila i video iz Mostara na kojem Maja u elegantnoj crnoj mini haljini dolazi prema društvu, a uz snimku je kratko napisala: "Queen in the house", jasno dajući do znanja koliko cijeni svoju prijateljicu.
Maja je i ovoga puta privukla pažnju jednostavnim, ali efektnim modnim izdanjem, dok je Antonela pokazala da među njima i dalje vlada odlična atmosfera.