Bio na spoju s Laurom, a Barbari dao ružu: 'Čini mi se da ima dobre namjere, Miloš je dobrica'

Vanja je potom izvadila pismo i otkrila da Miloš na spoj zove Lauru, a Šime - Maju Š.! Polina nije dugo razmišljala kome će preoteti spoj, a Maja Š. joj je rekla da se potrudi da bude kao ona iako zna da je to teško, što je razljutilo djevojke. Pa kakvi su to komentari - potrudi se biti kao ja, zašto si ti bolja od Poline?!" zanimalo je Vanju, no Maja Š. joj je rekla da joj je nebitna da bi Maidi odbrusila: Imaš premalo ženskih hormona u sebi da bih ja kao žena uopće pričala s tobom!" Djevojke su im pokušale objasniti da pričaju jako ružno, površno i plitko, no njih to nije diralo i pravile su se da ih ne čuju.

Djevojke su se otišle kupati i sunčati, a potom su i zaplesale i super se zabavljale. No Maja Š. i Sarah još jednom im se nisu željela pridružiti i prepričavale su prepirku između njih i ostalih cura te kako će Polina na kraju na spoj. I dalje smatram da to nije njezin spoj, to je bio tvoj spoj, mala", rekla je Sarah dok Maja Š. smatra da se Polina nabacuje gdje ne bi trebala. Sve ono što ti samo ne pruži priliku i što je ukradeno ili oteto nekom drugom, to za mene nije prava sreća", smatra Maja Š.

Šime je u vinogradu čekao Maju Š., no došla je Polina! Malo iznenađen, brzo je shvatio da je riječ o divljoj ruži i rekao: Ne mogu reći da mi je krivo. Jako mi je drago što si došla." No Maja Š. je smatrala da Šimi nikako ne može biti dobro s Polinom kao što bi mu bilo s njom. Vjerujem da bi mu bilo lijepo sa mnom i da mu je ljepše s njom, zvao bi nju", objasnila je.

Sarah smatra da je do prepirke s ostalim curama došlo zbog toga što žele stupiti u kontakt s Majom Š. i njom jer sve kopka što su njih dvije uvijek postrani. Djevojke su uz bazen također pričali o tome, a Maja G. smatra da su Maidu pogodili zločesti komentari Maje Š., a Bosanka se šalila kako će Laura sigurno osvojiti Miloša jer je sva ženstvena za razliku od nje.