Biste li je prepoznali? Vanja iz 'Gospodina Savršenog' bila je plavuša, a ovako je izgledala

Slovenka Vanja iz 'Gospodina Savršenog' voli mijenjati imidž, a u showu smo je upoznali kao brinetu. Do sada je isprobala razne frizure i imala je šiške, a u jednom razdoblju života bila je i plavuša te ju je teško prepoznati na tim fotografijama.

Inače, Vanja je na spoju sa Šimom iznenadila svojim potezima zavođenja. Naime, na večeri nije gubila vrijeme pa ga je tako svako malo dodirivala ispod stola. ''S obzirom na to u kakvim smo odnosima, u redu smo napredovali'', pričala je Vanja Šimi i pritom ga mazila po nozi ispod stola.

''Ne znam što će se događati i što će biti te kako ćeš me ti zvati na spojeve, koliko ćeš me zvati, ali do sada mi je bilo super s tobom'', rekla mu je.

''Volim ja njega tako malo uhvatiti za nogu, volim ga malo pomaziti i sa štiklom, ako ste primijetili'', rekla je Vanja. ''Mislim to ja usput radim, ne radim svjesno već podsvjesno'', dodala je, a Šime je sve to već primijetio.

''Vanjini signali... sve što ću reći – nije prvi put i drago mi je da se ne gube jer je to meni znak da se ne kiksa i da sam na dobrome putu'', zaključio je Šime.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u, a epizode su dostupne tjedan dana ranije na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'GOSPODINA SAVRŠENOG':