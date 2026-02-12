Bivša kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' Ana za RTL.hr: 'Ne mogu zamisliti život bez svog dečka'

Ana iz četvrte sezone 'Gospodina Savršenog' nedavno je otkrila da je sretno zaljubljena i uživa u svojoj ljubavnoj priči

Ana Kolinger iz 'Gospodina Savršenog' je u intervjuu za RTL.hr, otkrila kako planira provesti Valentinovo s partnerom i kako razmišlja o budućnosti. Iako Valentinovo ne doživljava kao jedini poseban dan, ona i njen partner Damian iskoristit će ovu priliku za uživanje u zajedničkim trenucima i poklonima. Ana također dijeli zanimljive detalje o svojoj vezi, romantici i budućim planovima s Damianom.

Sada kad je tvoja ljubavna priča u punom cvatu, kakvi su tvoji planovi za Valentinovo s partnerom?

Kad nekoga stvarno voliš svaki dan je Valentinovo, ali iskoristili smo ovu priliku da si poklonimo novu društvenu igru i putovanje u Grčku. Ovo Valentinovo ćemo provesti kod kuće uz tu društvenu igru, a na putovanje idemo ubrzo.

Budući da ste već zajedno neko vrijeme, razmišljate li o budućnosti? Postoje li planovi za sljedeće korake u vašem odnosu?

Baš smo neki dan imali taj ozbiljan' razgovor i na istoj smo stranici oko svega - od stambenog pitanja do djece. Ne mogu zamisliti svoj život bez Damiana u njemu, ali još je rano da obučem bijelu haljinu. Pitajte me ponovno za 6 mjeseci hahahah.

Tko je u vezi romantičniji - ti ili tvoj partner? Koji je najromantičniji trenutak koji ste podijelili do sada?

Oboje na dnevnoj bazi radimo lijepe geste jedno za drugog, ali mislim da je Damian ipak romantičniji od mene. Teško mi je izdvojiti samo jedan trenutak, ali neka to bude moj božićni poklon. Damian je isplanirao vikend spa retreat u Sloveniji - privatan jacuzzi na otvorenom, sauna i boca slatkog vina.

Jeste li za Valentinovo planirali nešto posebno? Što je za vas oboje najvažnije u proslavi ovog dana?

Iskreno, možda će ovo zvučati cringe ili dosadno, ali mi ćemo uz društvenu igru proslaviti ljepotu naše svakodnevice. Već neko vrijeme živimo zajedno i mislim da ne postoji osoba s kojom se bolje slažem nego s Damianom. Svima će biti lijepo na putovanju i svatko je sretan kad dobije poklon, ali mislim da ljudi zaboravljaju da su najvažnije upravo lijepe geste koje svakodnevno radimo.

Tko je bolji u davanju poklona - ti ili tvoj partner?

Imamo sličan način razmišljanja kad su u pitanju pokloni i do sada smo svaki put pogodili' s izborom poklona. Ono što Damianu ipak ide bolje je faktor iznenađenja. Baš me jutros nazvao da je dostavna služba ispred zgrade s paketom za njega - izašla sam po paket' koji je zapravo bio buket cvijeća za mene. Tako da moram priznati osim što me pobjeđuje u društvenim igrama, bolji je i s poklonima. Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

