Bivša kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' Nina priznaje: 'Pratim novu sezonu. Borila bih se za Petra'

Nakon sudjelovanja u četvrtoj sezoni RTL-ova 'Gospodin Savršeni', Nina se ponovno odlučila na televizijsku romantičnu avanturu i to u emisiji 'Ljubav je na selu', gdje je nekoliko tjedana provela na farmi kod Tomislava. Kako danas gleda na to iskustvo, ljubav i odnose, Nina je ispričala u razgovoru za Net.hr. Nina, boravak na farmi pamti isključivo po dobrom. Kako kaže, snimanje joj je ostalo u vrlo pozitivnom sjećanju. "Na snimanju 'Ljubav je na selu' mi je bilo odlično. Pozitivno iskustvo, opuštena, vesela atmosfera na farmi. Također mi je bilo zabavno te mi je drago što sam upoznala nove ljude iz različitih društvenih krugova", istaknula je Nina.

icon-expand Nina, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Sudjelovanje u showu dodatno joj je potvrdilo vlastite stavove o ljubavi i odnosima. "Tijekom boravka na farmi potvrdila sam da se ne treba mijenjati za ikoga i da je uvijek ispravno držati se svojih želja i uvjerenja kod odabira partnera. I dalje tražim nekoga sličnom sebi i svome svjetonazoru te životnom stilu", iskrena je Nina. Nakon završetka emisije njihov se odnos prirodno smirio. "Nakon emisije Tomislav i ja nismo toliko u kontaktu, u slučaju da dođe u Zagreb, rado ću otići na prijateljsku kavu", kaže, naglašavajući da među njima nije ostalo nikakvih loših emocija.

icon-expand Nina, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Prati i aktualnu sezonu 'Gospodina Savršenog', no sada s drugačijim pogledom. "Pratim petu sezonu, pogotovo jer nakon sudjelovanja u emisiji gledam iz potpuno drugačije perspektive", otkriva, dodajući i tko joj je od ovogodišnjih kandidata bliži: Borila bih se za Petra jer mi djeluje da bismo Karlo i ja ostvarili prijateljski, a ne ljubavni odnos." Iz svog sudjelovanja u Gospodinu Savršenom najviše pamti odnose među djevojkama. "U najljepšem sjećanju su mi ostala druženja nakon ceremonije ruže gdje bismo komentirale i raspravljale o događajima tog dana", prisjeća se. S nekima je ostala bliska i nakon showa: "Družim se s dosta djevojaka iz emisije, najviše s Anom i Polinom jer srećom pa živimo u istom gradu tako da se brzo i jednostavno dogovorimo za kave i izlaske. Vanja i Selma su također u mom društvenom krugu i uvijek se nađemo kad dođu u Zagreb, dok s ostalim curama razgovaram na društvenim mrežama." Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

