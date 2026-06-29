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Gospodin Savršeni

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' zablistala u bijelom bikiniju: Ljeto provodi u Supetru

Bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni', Kaja Casar, ovih dana uživa u čarima ljeta na Braču. Na društvenim mrežama podijelila je niz fotografija iz Supetra, gdje je iskoristila sunčan dan za kupanje i opuštanje uz more

RTL.hr
29.06.2026 07:00

Uz objavu je kratko napisala "golden hour", dajući do znanja da su fotografije nastale u jednom od najljepših dijelova dana, kada zalazeće sunce stvara posebnu atmosferu.

Zablistala u bijelom bikiniju

Kaja je pozirala u bijelom bikiniju izlazeći iz kristalno čistog mora, a njezina vitka i istrenirana figura nije prošla nezapaženo. Elegantno ljetno izdanje i prirodan izgled ponovno su privukli brojne komplimente njezinih pratitelja, koji su fotografije ubrzo nagradili tisućama lajkova.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Ljeto u znaku sunca i mora

Da maksimalno koristi tople ljetne dane, Kaja pokazuje i svojim objavama na društvenim mrežama. Ovoga puta odabrala je Supetar na otoku Braču kao idealnu kulisu za opuštanje, a prizori mora, zalaska sunca i bezbrižne atmosfere još su jednom oduševili njezine pratitelje. Fotografijama je pokazala kako izgleda njezin recept za savršen ljetni odmor, a mnogi su se složili da joj ljeto itekako pristaje.

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