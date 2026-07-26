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Gospodin Savršeni

Bivši 'Gospodin Savršeni' Mijo Matić otvoreno o teškim danima: 'Najviše me učilo slomljeno srce, neostvareni snovi i prazan džep'

Nekadašnjeg zvijezdu showa 'Gospodin Savršeni', Miju Matića, domaća javnost pamti po šarmu i sportskoj građi, no on danas živi potpuno drukčiju, obiteljsku ulogu

RTL.hr
26.07.2026 16:00

U iskrenom razgovoru za Net.hr, Mijo je otvorio dušu o bračnom životu sa suprugom Arianom, izazovima roditeljstva sa sinom Leom, ali se prisjetio i nekih od najtežih životnih trenutaka koji su ga oblikovali.

'Smiješno mi je kad moramo dokazivati institucijama da se volimo'

Brak s Arianom donio mu je predivne trenutke, ali i neočekivane prepreke. Budući da je njegova supruga strani državljanin, par se morao suočiti s obimnom birokracijom kako bi uskladili sve zakonske formalnosti.

"Mogu reći kako me proces ulaska u brak, koji još uvijek traje zbog raznih pravila i zakona kako bismo ostali zajedno, naučio koliko je važno poznavati sebe, svoje srce i čvrsto stajati iza svojih odluka", istaknuo je Mijo.

Mijo i Ariana
Mijo i Ariana FOTO: Instagram

Osvrnuo se i na to koliko administracija zna zadirati u privatnost:

"Kako je Ariana strani državljanin, po prvi put sam izbliza vidio koliko papirologije, zakona i raznih sustava ulazi u nešto što bi trebalo biti najintimnije između dvoje ljudi, dok srce ne bira po tim pravilima i jednostavno odolijeva svim izazovima i testovima. Tada shvatiš da se za svoju ljubav nekad morate zajedno boriti kako biste uopće mogli biti zajedno. Da budem iskren, pomalo mi je smiješno kad moramo dokazivati institucijama da se volimo. Upravo sam tada shvatio koliko je jaka naša ljubav, koliko se volimo prirodno, lako i bez sumnje, bez potrebe za dokazivanjem koje često traži ovaj vanjski svijet."

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Od odvajanja s 14 godina do 'Gospodina Savršenog'

Iako ga mnogi doživljavaju kroz prizmu samopouzdanja i uspjeha, Mijin put bio je pun uspona i padova. Zbog nogometne karijere od roditelja se odvojio vrlo mlad, što ga je natjeralo da rano sazrije.

"Kod mene je emocionalnih vozilica najviše bilo kroz sport i to u jako ranoj dobi. Tada sam se odvojio od roditelja i mjesta u kojem sam odrastao zbog igranja prve lige nogometa i zainteresiranosti velikih klubova. Kao dječak od 14 godina doživio sam razočaranja, ozljede i neuspjehe nešto kasnije. Isto tako, bio sam zaljubljiv kao dijete i rano osjetio slomljeno srce. U tom trenutku shvatiš da su najveći učitelji bili slomljeno srce, neostvaren sportski san i kad nemaš novaca", iskren je bio Mijo.

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Na kraju, kada podvuče crtu pod svoje sudjelovanje u showu "Gospodin Savršeni", ističe kako mu je to iskustvo pomoglo u izgradnji stabilnog života koji danas uživa sa svojom obitelji:

"Izlaganje javnosti i pričanje o ljubavi i svom životu pokaže ti kako te ljudi doživljavaju izvana. Ali ono najbitnije je da s vremenom vidiš koliko si bio iskren prema sebi, koliko si održao svoju riječ i na kraju realizirao ono što si tada pričao i tražio... Po prirodi sam dosta zaigran pa sam sve to gledao kao iskustvo koje će mi možda pomoći da pronađem ljubav, ali i da vidim koliko mi je volja stvarno jaka i kakvu snagu imam za izgraditi život koji danas živim."

mijo matić gospodin savršeni
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