Bivši Gospodin Savršeni Miloš čestitao Kaji rođendan! Ona otkrila u kakvom su odnosu: 'Mislim da je stvarno dobra osoba'

Kaja je za Net.hr između ostalog, ispričala je kako su je iznenadile djevojke iz showa te kakav odnos ima s Milošem Mićovićem, prošlogodišnjim Gospodinom Savršenim, čija javna čestitka nije prošla nezamijećeno među njezinim brojnim pratiteljima na Instagramu. Ove godine Kaja rođendan planira provesti u krugu svojih najdražih, bez pretjeranog slavlja: "Rođendan ću provesti u krugu svojih najdražih, ništa posebno; večera, naravno rođendanska torta i puno ljubavi i druženja. Realno, što sam starija, sve više kužim da je jedino bitno da smo svi zdravi, sretni i da imamo jedni druge. Tak da je to zapravo sve kaj sam si poželjela za ovaj rođendan."

Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Privatni album

Kaja je otkrila jesu li je cure iz showa iznenadile. "Cure iz showa s kojima sam bila bliska baš su mi lijepo čestitale, željele sve najbolje, neke su čak napravile i lijepe kolaže. A ja jedva čekam da ih vidim i da se malo ponovno družimo. To planiram napraviti u sljedećih par dana. Malo je, naravno, teže zbog poslova i kaj svaka živi u svom gradu, ali znam da ću nekako uspjet vidjeti sve, jer sam se s nekima, posebno s Antonelom, Matejom, Majom, Katarinom, Monikom i tako dalje, stvarno jako zbližila, tak da jedva čekam da ih ponovno vidim." Na pitanje o čestitci Miloša Mićovića, Kaja je otkrila kako se znaju privatno: "Već smo se upoznali uživo, ali samo usput, tako da bih rekla da se bolje poznajemo preko društvenih mreža. Ali imam o njemu dobar dojam i mislim da je stvarno dobra osoba."

Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Za nadolazeću godinu, Kaja je sebi poželjela mnogo ljubavi, sreće i zdravlja: "Poželjela sam si prije svega sreću, puno ljubavi, zdravlja i podršku bližnjih – sve ono što praktički već i imam, tako da ako sve ostane ovako kako jest, ja sam najsretnija." Show 'Gospodin Savršeni' pratite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

