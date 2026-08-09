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Gospodin Savršeni

Bivši Gospodin Savršeni okuplja ekipu na obali: Pogledajte kako Miloš, Kaja i Karlo uživaju u ljetnoj idili uz gitaru i more

Nakon što se javio s pješčanih plaža kraj Zadra, maneken i zvijezda showa 'Gospodin Savršeni', Miloš Mićević, pokazao je da su prave ljetne večeri rezervirane za dobro društvo i opuštenu atmosferu uz more

RTL.hr
09.08.2026 11:00

Na svom Instagram je Miloš podijelio idilične kadrove u smiraj dana. Ekipa okupljena na plaži uživala je u ugodnom predvečerju, dok su morski zrak i zvuk akustične gitare stvarali pravi dalmatinski ugođaj.

Miloš je zabilježio opušteni trenutak uz zalazak sunca, no najviše pažnje privukla je upravo ekipa s kojom provodi ljetne dane.

Miloš, Gospodin Savršeni
Miloš, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Poznata lica na okupu

Sudeći prema označenim profilima na objavi, Miloš se na obali druži s Kajom Casar i Karlom Godecom, s kojima očito dijeli odličnu energiju i ljetne uspomene.

Spoj mora, zvuka gitare i drage ekipe pokazao se kao savršena formula za punjenje baterija, a ekipa je još jednom dokazala da su najljepši ljetni trenuci upravo oni najjednostavniji.

gospodin savršeni miloš karlo i kaja rtlhr
Gospodin Savršeni

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