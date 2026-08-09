Bivši Gospodin Savršeni okuplja ekipu na obali: Pogledajte kako Miloš, Kaja i Karlo uživaju u ljetnoj idili uz gitaru i more

Na svom Instagram je Miloš podijelio idilične kadrove u smiraj dana. Ekipa okupljena na plaži uživala je u ugodnom predvečerju, dok su morski zrak i zvuk akustične gitare stvarali pravi dalmatinski ugođaj.

Miloš je zabilježio opušteni trenutak uz zalazak sunca, no najviše pažnje privukla je upravo ekipa s kojom provodi ljetne dane.