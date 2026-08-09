Bivši Gospodin Savršeni okuplja ekipu na obali: Pogledajte kako Miloš, Kaja i Karlo uživaju u ljetnoj idili uz gitaru i more

Na svom Instagram je Miloš podijelio idilične kadrove u smiraj dana. Ekipa okupljena na plaži uživala je u ugodnom predvečerju, dok su morski zrak i zvuk akustične gitare stvarali pravi dalmatinski ugođaj.
Miloš je zabilježio opušteni trenutak uz zalazak sunca, no najviše pažnje privukla je upravo ekipa s kojom provodi ljetne dane.
Poznata lica na okupu
Sudeći prema označenim profilima na objavi, Miloš se na obali druži s Kajom Casar i Karlom Godecom, s kojima očito dijeli odličnu energiju i ljetne uspomene.
Spoj mora, zvuka gitare i drage ekipe pokazao se kao savršena formula za punjenje baterija, a ekipa je još jednom dokazala da su najljepši ljetni trenuci upravo oni najjednostavniji.