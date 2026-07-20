Bivši 'Gospodin Savršeni' Toni pozirao s djevojkom ispred Eiffelovog tornja

Toni iz 'Gospodina Savršenog' uživa u Parizu, a društvo mu pravi njegova prelijepa djevojka s kojom je podijelio fotografiju koja je odmah privukla veliku pažnju njegovih pratitelja.

Na fotografiji objavljenoj na Instagramu, zaljubljeni par pozira na poznatom vidikovcu s veličanstvenim Eiffelovim tornjem u pozadini.