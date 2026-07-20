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Gospodin Savršeni

Bivši 'Gospodin Savršeni' Toni pozirao s djevojkom ispred Eiffelovog tornja

Bivši 'Gospodin Savršeni', splitski profesor i znanstvenik Toni Šćulac, spakirao je kofere i otputovao na jednu od najromantičnijih svjetskih destinacija

RTL.hr
20.07.2026 12:43

Toni iz 'Gospodina Savršenog' uživa u Parizu, a društvo mu pravi njegova prelijepa djevojka s kojom je podijelio fotografiju koja je odmah privukla veliku pažnju njegovih pratitelja.

Na fotografiji objavljenoj na Instagramu, zaljubljeni par pozira na poznatom vidikovcu s veličanstvenim Eiffelovim tornjem u pozadini.

Usklađena ljetna elegancija

Oba partnera zablistala su u savršeno usklađenim, laganim ljetnim kombinacijama. Toni je odabrao opušteno bijelo izdanje s lanenom košuljom i kratkim hlačama uz elegantne naočale, dok je njegova partnerica očarala u svilenkastoj bége haljini s čipkastim detaljima.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Prizor iz francuske prijestolnice Toni je posvetio upravo ljubavi i svojoj partnerici, pa je uz fotografiju napisao kratku i jasnu poruku na francuskom jeziku:

"Capitale de l'amour." ("Prijestolnica ljubavi")

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