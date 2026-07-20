Bivši 'Gospodin Savršeni' Toni pozirao s djevojkom ispred Eiffelovog tornja

Toni iz 'Gospodina Savršenog' uživa u Parizu, a društvo mu pravi njegova prelijepa djevojka s kojom je podijelio fotografiju koja je odmah privukla veliku pažnju njegovih pratitelja.
Na fotografiji objavljenoj na Instagramu, zaljubljeni par pozira na poznatom vidikovcu s veličanstvenim Eiffelovim tornjem u pozadini.
Usklađena ljetna elegancija
Oba partnera zablistala su u savršeno usklađenim, laganim ljetnim kombinacijama. Toni je odabrao opušteno bijelo izdanje s lanenom košuljom i kratkim hlačama uz elegantne naočale, dok je njegova partnerica očarala u svilenkastoj bége haljini s čipkastim detaljima.
Prizor iz francuske prijestolnice Toni je posvetio upravo ljubavi i svojoj partnerici, pa je uz fotografiju napisao kratku i jasnu poruku na francuskom jeziku:
"Capitale de l'amour." ("Prijestolnica ljubavi")