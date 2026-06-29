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Gospodin Savršeni

Blista i bez šminke! Monika iz 'Gospodina Savršenog' pokazala top formu u teretani

Prelijepa Monika, atraktivna plavuša koju domaća publika itekako pamti kao upečatljivu finalisticu pete sezone showa 'Gospodin Savršeni', ponovno dokazuje da ništa ne prepušta slučaju kada je u pitanju njezin izgled

RTL.hr
29.06.2026 16:00

Da njezina besprijekorna linija nije rezultat same genetike već i napornog rada, Monika je pokazala svojim vjernim pratiteljima na Instagramu. Javljajući se direktno iz teretane, plavokosa ljepotica podijelila je u krupnom planu fotografiju ispred ogledala i u sekundi podigla temperaturu na društvenim mrežama.

Prvo naporan trening, a onda zasluženi odmor

Ipak, da u njezinom životu sve ima savršenu ravnotežu i da nakon teškog rada dolazi i vrhunski odmor, Monika je dokazala već u sljedećoj objavi. Nakon što je odradila vrhunski trening i pokazala brutalnu formu, pokazala je i kako izgleda njezino opušteno jutro.

Monika, Gospodin Savršeni
Monika, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram
Monika, Gospodin Savršeni
Monika, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Ova prelijepa finalistica podijelila je i jedan sasvim prirodan, nježan selfi bez trunke teške šminke iz kreveta. S blagim osmijehom na licu, podupirući bradu rukom dok joj je njezina prepoznatljiva plava kosa opušteno padala preko ramena, kratko je i duhovito poručila: "Slept till 9, sup world."

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