Gospodin Savršeni

Blistaju! Kaja i Karlo nakon 'Gospodina Savršenog' uhvaćeni u romantičnoj večeri za dvoje

Kaja i Karlo nakon završetka 'Gospodina Savršenog' u Zagrebu uživaju u miru i ljubavi - večer rezervirana samo za njih

RTL.hr
15.04.2026 10:00

Nakon završetka 'Gospodina Savršenog', Kaja i Karlo ne skrivaju da njihova priča nije ostala samo na televiziji. Dapače, čini se da su tek sada, daleko od kamera i pritiska showa, pronašli svoj ritam i uživaju u svakom zajedničkom trenutku.

Večer samo za njih dvoje

U ugodnom ambijentu restorana, uz čaše vina i toplu atmosferu, Kaja i Karlo nisu skidali osmijeh s lica. Pogledi koje su razmjenjivali i bliskost koju su pokazali jasno daju do znanja da među njima i dalje postoji snažna kemija.

Opis koji je Karlo podijelio, 'Just the two of us', savršeno opisuje cijelu večer, bez distrakcija, bez publike, samo njih dvoje.

Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni
Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Ljubav koja se razvija izvan kamera

Dok su u showu njihovi odnosi prolazili kroz razne izazove, sada djeluju opuštenije i sigurnije jedno uz drugo. Upravo ta promjena, iz reality formata u stvarni život, često pokaže pravu sliku odnosa.

Kod njih se čini da je to donijelo stabilnost i još veću povezanost.

Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni
Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Ljubavna priča koja traje

Iako ne otkrivaju previše detalja o svom odnosu, jasno je da Kaja i Karlo uživaju u zajedničkom vremenu i grade svoju priču korak po korak.

Bez drame, bez velikih izjava, samo ljubav, svakodnevica i trenuci koji ostaju.

Propuštenu sezonu showa 'Gospodin Savršeni' pogledajte na platformi Voyo.

