Blistaju! Kaja i Karlo nakon 'Gospodina Savršenog' uhvaćeni u romantičnoj večeri za dvoje

Kaja i Karlo nakon završetka 'Gospodina Savršenog' u Zagrebu uživaju u miru i ljubavi - večer rezervirana samo za njih

Nakon završetka 'Gospodina Savršenog', Kaja i Karlo ne skrivaju da njihova priča nije ostala samo na televiziji. Dapače, čini se da su tek sada, daleko od kamera i pritiska showa, pronašli svoj ritam i uživaju u svakom zajedničkom trenutku.

Večer samo za njih dvoje

U ugodnom ambijentu restorana, uz čaše vina i toplu atmosferu, Kaja i Karlo nisu skidali osmijeh s lica. Pogledi koje su razmjenjivali i bliskost koju su pokazali jasno daju do znanja da među njima i dalje postoji snažna kemija. Opis koji je Karlo podijelio, 'Just the two of us', savršeno opisuje cijelu večer, bez distrakcija, bez publike, samo njih dvoje.

Ljubav koja se razvija izvan kamera

Dok su u showu njihovi odnosi prolazili kroz razne izazove, sada djeluju opuštenije i sigurnije jedno uz drugo. Upravo ta promjena, iz reality formata u stvarni život, često pokaže pravu sliku odnosa. Kod njih se čini da je to donijelo stabilnost i još veću povezanost.

