Blistaju zajedno! Priča Anastasije i Petra nakon 'Gospodina Savršenog' dobila novo poglavlje

Od kamera do stvarnog života - zagrljaji, osmijesi i prizori koji potvrđuju da među njima još uvijek ima posebne kemije

icon-close

Nakon završetka showa 'Gospodin Savršeni', mnogi su se pitali što se događa iza kamera, a najnoviji kadrovi jasno daju odgovor. Petar i Anastasia ponovno su zajedno pred objektivom, ali ovoga puta bez pritiska showa, u potpuno opuštenom izdanju. U zagrljaju, nasmijani i vidno bliski, pokazali su kako njihova priča nije završila onog trenutka kad su se kamere ugasile.

Zagrljaji koji govore sve

Na snimci koja se brzo proširila društvenim mrežama vidi se kako se njih dvoje grle, razmjenjuju poglede i uživaju u trenutku. Anastasia ne skriva osmijeh, dok je Petar čvrsto drži u zagrljaju - prizor koji je mnoge fanove odmah raznježio. Njihova kemija, koja je bila očita i tijekom showa, sada djeluje još prirodnije i opuštenije.

Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: TikTok

Nova poglavlja izvan kamera

Podsjetimo, njihova priča u Gospodinu Savršenom' bila je jedna od onih koje su izazivale najviše reakcija - od simpatija do napetih trenutaka. No sada, daleko od televizijskog formata, čini se kako grade odnos u vlastitom ritmu, bez očekivanja i pritiska. Ovakvi prizori sugeriraju da između njih i dalje postoji posebna povezanost, ali i želja da istraže što njihova priča može postati u stvarnom životu.

icon-food-cookie Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući