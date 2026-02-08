Bliži se prva ceremonija ruža nove sezone 'Gospodina Savršenog', a samo su tri djevojke sigurne

icon-close

S početkom nove sezone 'Gospodina Savršenog', atmosfera u vili postaje sve napetija, a djevojke se bore za naklonost Karla i Petra. Svi očito čekaju prvu ceremoniju ruža, a za sad su samo tri djevojke sigurne.

Kaja

Nakon spoja s Kajom i Mateom, Karlo je odlučio pozvati Kaju da nastavi spoj s njim. Razgovor je otkrio da takav čvrst stav proizlazi iz bolnih iskustava. Oboje su priznali da su u prošlosti bili prevareni, a to iskustvo opisali su kao "najgori osjećaj koji se može desiti". Upravo zbog te rane, Kaja je istaknula kako nikada ne bi mogla isto učiniti drugoj osobi.

icon-expand Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Otvorenost o ključnim vrijednostima u vezi potaknula da podijele i najintimnije dijelove svojih života. Kaja je hrabro progovorila o teškom razdoblju adolescencije, kada se borila s anoreksijom i dubokom nesigurnošću. Njezina ispovijest duboko je dirnula Karla, koji je i sam priznao da je imao tešku životnu priču. "Imao sam malo teške stvari prije koje su se dešavale i mislim da me to izgradilo", rekao je. Njihova međusobna ranjivost stvorila je atmosferu potpunog povjerenja. "To što je Kaja proživjela stvarno je teško. I ja sam imao tešku priču, tako da mislim da to sve razumijem i po meni je to veliki respekt", izjavio je Karlo, pokazujući divljenje prema snazi koju je pokazala. Kroz razgovor o najdubljim ranama, Karlo i Kaja pokazali su da njihova veza ima potencijal nadići okvire showa. Karlo joj je zatim dao ružu. "Ja mislim da definitivno ima kemije između mene i Karla", zaključila je Kaja.

Monika

Nakon duplog spoja, 'Gospodin Savršeni' Petar je odlučio pozvati Moniku na spoj, otkrivajući svoju romantičnu stranu. Na spoju, Petar je Moniki pričao o svom idealnom romantičnom bijegu u Firenci. S puno osjećaja opisao je šetnje uz rijeku, prelazak preko starih kamenih mostova i povijesnu arhitekturu koja odiše romantikom.

icon-expand Monika, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Petar je želio bolje upoznati Moniku, vidjeti je opuštenu i u opuštenijem razgovoru. "S tobom se osjećam opušteno od prvog spoja. Možda imam neki mali zid ispred sebe jer sam, koliko god otvorena bila, zaštitnički nastrojena prema sebi. Ako mi pokažeš interes, počet ću se otvarati kao danas", objasnila je Monika. Tijekom razgovora, Petar je primijetio koliko su slični. "Jako smo slični. Oboje smo se udaljili od obitelji i otišli na nova mjesta, oboje smo imali veze na daljinu", rekao je Petar. Uskoro je shvatio da ima mnogo više zajedničkih tema nego što je to Monika pokazivala u početku. Na kraju spoja, Petar je Moniku otpratio do vile i iznenadio je ružom, ostavljajući snažan dojam.

Maja

Nakon foto sessiona u novoj sezoni 'Gospodina Savršenog' Petar je odlučio nastaviti spoj s Majom. Njegova namjera bila je jasna: pružiti joj trenutak u kojem će se osjećati kao zvijezda. "Danas smo bili u ulozi superheroja, ali sad je tvoj trenutak. Znaš 'Pretty Woman'?", rekao je Petar, uvodeći Maju u butik gdje je imala priliku izabrati haljinu iz snova. Maja nije skrivala oduševljenje. "Stvarno ne znam što se dešava. Neočekivano, definitivno neočekivano", priznala je, vidno iznenađena.

icon-expand Maja, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Dok je isprobavala raskošne kreacije, Petar je preuzeo ulogu strpljivog promatrača, dajući joj podršku sa strane. "Ja ću biti tvoja podrška, sjesti sa strane i uživati u pogledu", kazao je, prepuštajući joj glavnu ulogu. Ovaj potez Maju je posebno dirnuo, a osjećaj da je u centru pažnje dao joj je samopouzdanje. "Osjećala sam se kao prava diva dok me Petar promatrao. Baš sam bila kao diva iz Hollywooda", komentirala je kasnije, dodajući kako smatra da je ona žena koja zaslužuje takav tretman. Na kraju spoja, uz zdravicu i predivnu haljinu, uslijedio je ključni trenutak. Iako je atmosfera bila toliko opuštena i ugodna, postojao je jedan detalj koji je visio u zraku: crvena ruža. Maja je priznala da je potpuno zaboravila na taj presudni simbol showa. "Toliko mi je dobro bilo da sam i zaboravila hoću li dobiti ružu ili neću i da li uopće postoji ruža u svemu ovome", rekla je, što svjedoči o tome koliko je bila zanesena trenutkom. Petar je, naravno, nije zaboravio. Pružio joj je ružu kao potvrdu da želi nastaviti upoznavanje, čime je zaokružio njihov spoj iz snova. Njezina iznenađena reakcija na ružu, kao da je se tek sjetila, bila je najiskreniji pokazatelj uspješnosti spoja. "Hvala što si me podsjetio", rekla mu je kroz smijeh. Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Majom