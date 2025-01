Čak tri djevojke toliko su očarale Šimu da im je odmah dao ružu: Prvi doznajte sve na platformi Voyo

Romantični spojevi odvijat će se na najprivlačnijim lokacijama – od šarmantnih ulica starog grada Rodosa i veličanstvene Akropole, do pješčanih plaža uz bistro more. Kandidatkinje će zajedno sa Šimom i Milošem istraživati povijesna mjesta, tradicionalna sela poznata po vrhunskim vinima i gurmanskim delicijama, dok će romantični zalasci sunca na jahtama pružati nezaboravne trenutke. Uz to, mnoge djevojke prvi će se put okušati u adrenalinskim izazovima, poput vožnje helikopterom, penjanja na stijene, jurnjave quadovima ili igranja golfa na slikovitim terenima.