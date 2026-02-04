Ceremonija ruža donosi nova iznenađenja: 'Šok! I nimalo mi se ne sviđa!'

Cocktail party počet će uz osmijehe, no nemir se osjeća u zraku. Neke djevojke uvjerene su da su sigurne dok druge sve glasnije preispituju svoje mjesto - i tim kojem pripadaju

Javljaju se prve simpatije, a jedna će djevojka iz suprotnog tima otvoreno reći: Moram vam priznati da sam počela primjećivati Petra u prostoriji."

icon-expand Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Dolazak Gospode Savršenih budi ljubomoru i natjecateljski duh. Razgovori nasamo otvaraju nova pitanja, a jedna kandidatkinja odlučuje povući potez koji će mnoge iznenaditi. Mislim da sam danas jako hrabra i da sam napravila ono što su druge možda htjele, a nisu smjele", poručit će.

icon-expand Gospodin Savršeni FOTO: RTL

No najveći šok tek slijedi - ceremonija ruža donosi pravila koja mijenjaju sve. O tome tko će večeras biti spašen neće odlučiti Karlo i Petar", najavit će voditelj, a djevojke komentirati: Šok! I nimalo mi se ne sviđa!"

icon-expand Gospodin Savršeni FOTO: RTL