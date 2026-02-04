Emisije
Gospodin Savršeni

Ceremonija ruža donosi nova iznenađenja: 'Šok! I nimalo mi se ne sviđa!'

Cocktail party počet će uz osmijehe, no nemir se osjeća u zraku. Neke djevojke uvjerene su da su sigurne dok druge sve glasnije preispituju svoje mjesto - i tim kojem pripadaju

RTL.hr
04.02.2026 15:18

Javljaju se prve simpatije, a jedna će djevojka iz suprotnog tima otvoreno reći: Moram vam priznati da sam počela primjećivati Petra u prostoriji."

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Dolazak Gospode Savršenih budi ljubomoru i natjecateljski duh. Razgovori nasamo otvaraju nova pitanja, a jedna kandidatkinja odlučuje povući potez koji će mnoge iznenaditi.

Mislim da sam danas jako hrabra i da sam napravila ono što su druge možda htjele, a nisu smjele", poručit će.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

No najveći šok tek slijedi - ceremonija ruža donosi pravila koja mijenjaju sve. O tome tko će večeras biti spašen neće odlučiti Karlo i Petar", najavit će voditelj, a djevojke komentirati: Šok! I nimalo mi se ne sviđa!"

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Tko će biti zvijezda cocktail partyja, a tko će zbog svog ponašanja ostati bez ruže - otkrit će nova epizoda showa 'Gospodin Savršeni', dostupna od ponoći na platformi Voyo, a od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati i na RTL-u.

gospodin savršeni 2026
