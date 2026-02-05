Emisije
Gospodin Savršeni

Ceremonija ruža donosi šokantan obrat: 'Ovo mi se nimalo ne sviđa'

Na red dolazi nova ceremonija ruža u novoj sezoni 'Gospodina Savršenog' i donosi emocije i trenutke koje nitko ne očekuje

05.02.2026 07:00

Atmosfera u vili postaje sve napetija, a ceremonija ruža pretvara se u večer punu obrata, suza i teških odluka. Gospoda Savršeni ponovno stoje pred izazovom izbora i moraju odlučiti kojoj će se djevojci ugasiti snovi o pronalasku ljubavi u showu.

No upravo uoči odluke dolazi do velikog preokreta koji mijenja dinamiku igre i otvara potpuno novo poglavlje. Šok, ovo mi se nimalo ne sviđa", poručuje jedna kandidatkinja, dok emocije u vili dosežu vrhunac.

O čemu je riječ i tko napušta show, donosi nova epizoda 'Gospodina Savršenog'.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

