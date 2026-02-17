Emisije
Gospodin Savršeni

Ceremonija ruža kakva se ne pamti! 'Stvarno mi je žao što odlazim'

Nakon uzbudljivog cocktail-partyja dolazi trenutak istine. Emocije se još nisu smirile, a u vili 'Gospodina Savršenog' već je vrijeme za nove, teške odluke

RTL.hr
17.02.2026 08:00

Večer puna napetosti i suza završava ceremonijom ruža u kojoj Gospoda Savršeni moraju presjeći i odlučiti kome će uskratiti daljnju priliku za upoznavanje.

Jedan Savršeni otvoreno donosi tešku odluku o tome koja djevojka neće dobiti ružu i priznaje: "S njom nisam pronašao taj klik koji je bio potreban da krenemo dalje."

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

No prava drama tek slijedi. Kod druge odluke situacija izmiče očekivanom scenariju. Emocije preuzimaju kontrolu, suze ne prestaju, a ceremonija poprima smjer koji nitko nije mogao predvidjeti. Ono što je trebalo biti samo još jedno uručenje ruže, pretvara se u trenutak koji će uzdrmati cijelu vilu i ostaviti i djevojke i Savršene u šoku.

Na kraju, jedna kandidatkinja ipak napušta show. "Stvarno mi je žao što odlazim", priznaje kroz emocije.

Tko odlazi, a tko ostaje unatoč svemu, doznajte u novoj epizodi showa 'Gospodin Savršeni'.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

