Čestitamo! Mijo Matić otkrio spol bebe: Veselju nema kraja

'Podsvjesno sam se oduvijek pripremao za ovaj trenutak, jer sam znao da muškarac mora biti spreman – žena to osjeti. Osjeti ljubav i sigurnost iz koje se rađa želja za zajedničkim djetetom. Tako je bilo i kod nas. Ari je htjela da sve bude spontano, bez planiranja. Iako je imala dogovorene turneje i sigurne prihode, nije dopustila da to određuje naše vrijeme. Iznenadila me – još jednom – i ja sam taj izazov prihvatio objeručke'', objasnio je Mijo nedavno za RTL.hr kada je potvrdio da u njihovu obitelj stiže prinova.

Dodao je kako i sve protječe u najboljem redu, a termin je u lipnju ove godine.