Gospodin Savršeni

Cocktail-party bez filtera! Tko je siguran u sebe, a tko ide kući?

Što će se dogoditi u novoj epizodi showa 'Gospodin Savršeni' na platformi Voyo?

03.03.2026 10:52

Na redu je jedan sasvim poseban cocktail-party u 'Gospodinu Savršenom', koji bi mogao otkriti što djevojke zaista misle jedna o drugoj.

Neki su stavili ružičaste naočale, dok drugi i kroz njih vide vrlo bistro kako stvari zaista stoje.

Jedna od djevojaka posebno pazi na svoje ponašanje pred Gospodinom Savršenim, dok će neke dobiti prvu priliku za razgovor jedan na jedan.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Ceremonija ruža pokazat će tko se odlučio za svog Savršenog, a tko i dalje sjedi na dva stolca.

Suze i iskrene emocije obilježit će odlazak još jedna djevojke...

Tko ide kući pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog', od ponoći dostupna na platformi Voyo. Show je na rasporedu od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u.

