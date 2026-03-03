Cocktail-party bez filtera! Tko je siguran u sebe, a tko ide kući?

Na redu je jedan sasvim poseban cocktail-party u 'Gospodinu Savršenom', koji bi mogao otkriti što djevojke zaista misle jedna o drugoj.

Neki su stavili ružičaste naočale, dok drugi i kroz njih vide vrlo bistro kako stvari zaista stoje.

Jedna od djevojaka posebno pazi na svoje ponašanje pred Gospodinom Savršenim, dok će neke dobiti prvu priliku za razgovor jedan na jedan.