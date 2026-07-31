Crna elegancija i duga plava kosa: Helena iz 'Gospodina Savršenog' zablistala u Saint-Tropezu

Ovoga puta Helena se javila iz glamuroznog Saint-Tropeza, jednog od najpoznatijih ljetovališta na francuskoj rivijeri. Pozirala je u elegantnom crnom topu koji je istaknuo njezin profinjeni stil, dok je raspuštena duga plava kosa dodatno naglasila njezin prepoznatljiv izgled.

Minimalistički nakit i decentna šminka upotpunili su cijelu modnu kombinaciju, a Helena je još jednom pokazala da jednako dobro nosi ležerna dnevna, kao i elegantna večernja izdanja.

Posljednjih dana Helena istražuje najpoznatije destinacije Azurne obale. Pratiteljima je već pokazala bajkoviti Èze Village i luksuzni Monako, a sada je stigla i u Saint-Tropez, mjesto poznato po ekskluzivnim restoranima, luksuznim jahtama i živopisnoj ljetnoj atmosferi.

Nakon što je gledatelje osvojila u 'Gospodinu Savršenom', Helena je ostala vrlo aktivna na društvenim mrežama. Ovoga ljeta obišla je brojne atraktivne destinacije - od Azurne obale do Sjedinjenih Američkih Država, gdje je posjetila San Francisco i bodrila hrvatsku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu.

Sudeći prema njezinim objavama, putovanjima još nije kraj, a pratitelji s velikim zanimanjem prate svaku novu fotografiju i destinaciju koju otkriva.