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Gospodin Savršeni

Crna elegancija i duga plava kosa: Helena iz 'Gospodina Savršenog' zablistala u Saint-Tropezu

Finalistica RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni' Helena Batalija nastavlja uživati u ljetnoj avanturi na Azurnoj obali, a svojom najnovijom Instagram pričom ponovno je privukla pažnju brojnih pratitelja

RTL.hr
31.07.2026 16:00

Ovoga puta Helena se javila iz glamuroznog Saint-Tropeza, jednog od najpoznatijih ljetovališta na francuskoj rivijeri. Pozirala je u elegantnom crnom topu koji je istaknuo njezin profinjeni stil, dok je raspuštena duga plava kosa dodatno naglasila njezin prepoznatljiv izgled.

Elegantnim izdanjem privukla sve poglede

Minimalistički nakit i decentna šminka upotpunili su cijelu modnu kombinaciju, a Helena je još jednom pokazala da jednako dobro nosi ležerna dnevna, kao i elegantna večernja izdanja.

Helena, Gospodin Savršeni
Helena, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Od Monaka do Saint-Tropeza

Posljednjih dana Helena istražuje najpoznatije destinacije Azurne obale. Pratiteljima je već pokazala bajkoviti Èze Village i luksuzni Monako, a sada je stigla i u Saint-Tropez, mjesto poznato po ekskluzivnim restoranima, luksuznim jahtama i živopisnoj ljetnoj atmosferi.

Svaku novu postaju svog putovanja rado dijeli na društvenim mrežama, gdje njezine objave redovito privlače velik broj reakcija.

Helena, Gospodin Savršeni
Helena, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Ljeto za pamćenje

Nakon što je gledatelje osvojila u 'Gospodinu Savršenom', Helena je ostala vrlo aktivna na društvenim mrežama. Ovoga ljeta obišla je brojne atraktivne destinacije - od Azurne obale do Sjedinjenih Američkih Država, gdje je posjetila San Francisco i bodrila hrvatsku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu.

Sudeći prema njezinim objavama, putovanjima još nije kraj, a pratitelji s velikim zanimanjem prate svaku novu fotografiju i destinaciju koju otkriva.

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