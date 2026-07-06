Crveno joj stoji kao saliveno! Maja iz 'Gospodina Savršenog' mamila poglede u vatrenom izdanju

Maja Golubović, koju su gledatelji upoznali u petoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', ponovno je privukla pažnju pratitelja svojim novim modnim izdanjem. Na Instagramu je podijelila seriju fotografija na kojima pozira u upečatljivoj crvenoj kombinaciji koja nije prošla nezapaženo.
Mlada Mostarka odabrala je usku crvenu mini haljinu koja je istaknula njezinu figuru, a cijeli je styling upotpunila glamuroznim make-upom i dugom bakrenom kosom. Poseban detalj bile su razigrane naušnice u obliku trešanja, koje su cijelom izdanju dale dodatnu dozu ljetnog šarma.
Zavodljivo izdanje privuklo pažnju
Osim fotografija na kojima pozira uz bazen, Maja je objavila i nekoliko krupnih kadrova na kojima su do izražaja došli njezin make-up i modni dodaci. Uz objavu nije napisala mnogo – ostavila je samo emotikon ruže, prepustivši fotografijama da govore same za sebe.
Pratitelji su njezinu objavu nagradili brojnim lajkovima i komplimentima, a mnogi su se složili da joj crvena boja odlično pristaje.
I dalje privlači pozornost
Otkako se pojavila u 'Gospodinu Savršenom', Maja je ostala aktivna na društvenim mrežama, gdje s pratiteljima dijeli modne kombinacije, trenutke iz svakodnevice i fotografije s raznih događanja. Ovoga puta pokazala je elegantno i zavodljivo ljetno izdanje koje je ponovno privuklo brojne poglede.