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Gospodin Savršeni

Crveno joj stoji kao saliveno! Maja iz 'Gospodina Savršenog' mamila poglede u vatrenom izdanju

Natjecateljica pete sezone 'Gospodina Savršenog' Maja zablistala je u uskoj crvenoj haljini koja je naglasila njezinu figuru, a pažnju su privukle i preslatke naušnice u obliku trešanja

RTL.hr
06.07.2026 13:00

Maja Golubović, koju su gledatelji upoznali u petoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', ponovno je privukla pažnju pratitelja svojim novim modnim izdanjem. Na Instagramu je podijelila seriju fotografija na kojima pozira u upečatljivoj crvenoj kombinaciji koja nije prošla nezapaženo.

Mlada Mostarka odabrala je usku crvenu mini haljinu koja je istaknula njezinu figuru, a cijeli je styling upotpunila glamuroznim make-upom i dugom bakrenom kosom. Poseban detalj bile su razigrane naušnice u obliku trešanja, koje su cijelom izdanju dale dodatnu dozu ljetnog šarma.

Maja Golubović, Gospodin Savršeni
Maja Golubović, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Zavodljivo izdanje privuklo pažnju

Osim fotografija na kojima pozira uz bazen, Maja je objavila i nekoliko krupnih kadrova na kojima su do izražaja došli njezin make-up i modni dodaci. Uz objavu nije napisala mnogo – ostavila je samo emotikon ruže, prepustivši fotografijama da govore same za sebe.

Pratitelji su njezinu objavu nagradili brojnim lajkovima i komplimentima, a mnogi su se složili da joj crvena boja odlično pristaje.

Maja Golubović, Gospodin Savršeni
Maja Golubović, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram
Maja Golubović, Gospodin Savršeni
Maja Golubović, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

I dalje privlači pozornost

Otkako se pojavila u 'Gospodinu Savršenom', Maja je ostala aktivna na društvenim mrežama, gdje s pratiteljima dijeli modne kombinacije, trenutke iz svakodnevice i fotografije s raznih događanja. Ovoga puta pokazala je elegantno i zavodljivo ljetno izdanje koje je ponovno privuklo brojne poglede.

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