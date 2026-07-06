Crveno joj stoji kao saliveno! Maja iz 'Gospodina Savršenog' mamila poglede u vatrenom izdanju

Maja Golubović, koju su gledatelji upoznali u petoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', ponovno je privukla pažnju pratitelja svojim novim modnim izdanjem. Na Instagramu je podijelila seriju fotografija na kojima pozira u upečatljivoj crvenoj kombinaciji koja nije prošla nezapaženo.

Mlada Mostarka odabrala je usku crvenu mini haljinu koja je istaknula njezinu figuru, a cijeli je styling upotpunila glamuroznim make-upom i dugom bakrenom kosom. Poseban detalj bile su razigrane naušnice u obliku trešanja, koje su cijelom izdanju dale dodatnu dozu ljetnog šarma.