Da, Anastasia i Petar stižu u 'Savršeni podcast'!

Obožavatelji popularnog RTL-ovog i Voyo showa "Gospodin Savršeni" s nestrpljenjem iščekuju nove detalje iz života pobjedničkog para pete sezone, Petra Rašića i Anastasije Kaleb . Nakon što su osvojili srca gledatelja, par koji je dokazao da ljubav može nadvladati sve prepreke uskoro će otkriti sve o svojoj vezi u službenom "Savršenom podcastu" kod voditeljice Anite Martinović.

Podcast, koji vodi poznato RTL-ovo lice Anita Martinović, nudi ekskluzivan uvid u zbivanja iza kamera, donoseći priče i trenutke koji nisu prikazani na televiziji. Anastasia i Petar ispričat će sve o svojoj vezi, planovima za budućnost, kao i o zbivanjima u showu. Prije njih, u podcastu su već gostovali Karlo i Kaja, a pogledajte ga ovdje.

Otkako je Petar u finalu odabrao Anastasiju, njihov je odnos pod stalnim povećalom javnosti. Par je potvrdio da njihova veza nije bila samo televizijska iluzija, već stvarna ljubav koja je ojačala unatoč brojnim izazovima. Jedan od najvećih bio je period nakon snimanja, kada su morali skrivati svoju vezu od javnosti. Kako je Anastasia otkrila, čak su i živjeli zajedno u tajnosti, što je njihov odnos dodatno produbilo i učvrstilo. "Ulaskom u ovaj show dobila sam upravo ono što sam tražila", priznala je nedavno, dok je Petar dodao kako poslije svega počinje vjerovati u sudbinu.

